Arina Sabalenka jede hot-dog od 100 dolara!

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka na poklon je dobila poseban hot-dog, koji košta čak 100 dolara.

Izvor: Screenshot/Twitter/@Nisic2Nisic

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka ne brine o hrani, kao što to recimo radi Novak Đoković. Čak suprotno, poslije velikih turnira imamo priliku da čujemo kako Bjeloruskinja jedva čeka da uživa u hrani, a prije svega u alkoholu i gumenim bombonama. Tako je usred turnira u Majamiju pojela i hot-dog koji je dobila na poklon.

Arina Sabalenka se bori u Majamiju, a pre susreta sa 45. igračicom svijeta Hejli Baptist, Bjeloruskinja je dobila zanimljiv poklon. "Čula sam da si željela hot-dog, ovo je sa zlatnim listićima", rekla je djevojka koja je Arini uručila hranu u posebnoj kutiji.

Oduševljenje na licu najbolje teniserke svijeta delovalo je potpuno iskreno. Bjeloruskinja se oduševila, uzviknula od sreće i nasmijala, a onda prionula na posao i uživala u hrani. Čini se da je bila zadovoljna onim što je probala, pošto je riječ o vjerovatno najskupljem hot-dogu na svetu, pošto košta čak 100 dolara.

"O, hvala ti hvala ti mnogo. O, to je kavijar? Moraću odmah da probam", rekla je Sabalenka kad je otvorila kutiju i ugledala hranu. Nakon degustacije, dok su je kamere snimale, Sabalenka je rekla da je oduševljena onim što je probala. "Tako je dobro, ljudi... Tako sam gladna, ovo je bila moja rehanilitacija, hvala vam", rekla je kroz osmijeh teniserka.

Kakav poklon je dobila Sabalenka?

Bjeloruska teniserka dobila je specijalan hot-dog. U pitanju je bio "Golden Glizzy", gurmanski hot-dog o kojem se priča na stadionu Hard Rok još od početka turnira u Majamiju prošle nedelje. "Glizzy" se pravi od "vagju" goveđeg mesa, a na vrhu se nalazi kavijar "Golden Coat" i listići zlata.

"Vagju" je posebna vrsta japanske govedine koja važi za najkvalitetniju i najskuplju na svijetu. Govedina poreklom iz Japana poznata je po izuzetnoj mramoriranosti mesa - to znači da ima mnogo tankih slojeva masnoće unutar mesa, zbog čega je meso veoma mekano, sočno i bukvalno se topi u ustima.

