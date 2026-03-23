"To mi je omiljeni jezik za psovke": Sabalenka razočarala Srbe, moraće više da uči od Đokovića

"To mi je omiljeni jezik za psovke": Sabalenka razočarala Srbe, moraće više da uči od Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Arina Sabalenka otkrila je svima da najviše voli da psuje na portugalskom jeziku i da to sudije ne razumiju i zbog toga ne dobija opomene.

Arina Sabalenka psuje na portugalskom jeziku Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Arina Sabalenka voli da napravi šou gdje god se pojavi. Na konferenciji za medije na Mastersu u Majamiju je dobijala i neka komplikovana pitanja. Pričala je o sramoti organizatora i njihovom rasporedu, ali je bilo i onih pitanja koje su je nasmijale poput onog o portugalskom jeziku i tada je otkrila svoju tajnu pred kamerama.

"Obožavam brazilsku kulturu, osjećam da smo slični po tome koliko smo strastveni. Ako nekoga vole, onda to pokazuju. Koristim Duolingo, mislim da imam niz od 199 dana tamo, dajem sve od sebe uvijek. Kada koristim aplikaciju pričam savršeno i sve mogu, ali kada je ugasim ništa ne znam. Ali, psovanjeto dobro znam, to je najljepši jezik za psovke. Volim ga. Sada mi dolazi prirodno da psujem na portugalskom", rekla je Sabalenka na konferenciji.

Pojasnila je i da upravo taj jezik koristi kada je nervozna na terenu - za psovke.

"Sudije razumiju engleski i ruski i onda ne obraćaju pažnju kada pričam neke stvari nasumično na portugalskom, pa ne dobijam upozorenja. To je pametno, zar ne? Ali, sada će i to znati, pa moram da smislim neke druge načine", zaključila je Sabalenka uz svoj karakteristični osmijeh.

Moraće više da uči od Novaka

Poznato je da Sabalenka provodi dosta vremena sa Novakom Đokovićem kada su na istim turnirima. Druže se i privatno, njen vjerenik Jorgos Frangulis je i partner Srbina u francuskom klubu Le Manu. Ali, izgleda da je "zakazao" kada je u pitanju učenje psovki.

Navijači srpskog tenisera su se šalili na društvenim mrežama kada su vidjeli Arinine riječi i pisali su da će morati više da uči od Đokovića kada su psovke u pitanju. Znate za onu čuvenu - pričaj srpski da te cijeli svijet razumije.

