Sabalenka najavila bojkot čim je došla u Majami: Ovako je niko nije iznervirao u životu

Po dolasku u Majami, Arina Sabalenka najavila da bi mogla da bojkotuje turnir u Dubaiju sa kog je čula teške riječi na svoj račun.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka odlučila je da nakon poraza u finalu Australijan opena, protiv Ribakine, napravi pauzu i zbog toga je odlučila da "odjavi" WTA turnir u Dubaiju. Prijavila je navodno da ima manju povredu, a to je i te kako naljutilo organizatore koji su joj okrenuli leđa.

Tako je Salah Talak, prvi čovjek turnira u Dubaiju, rekao da su njeni razlozi bili "pomalo čudni" i izrazio je sumnju da je planirala da igra u Emiratima uprkos obećanju da hoće, što je i te kako pogodilo Sabalenku. Zato je najavila bojkot.

"Nisam sigurna da uopšte želim da se vratim tamo poslije njegovog komentara", rekla je Arina Sabalenka po dolasku u Majami, gdje planira da igra ove nedjelje, pošto se oporavila od povrede i osvojila Indijan Vels igrajući zaista fantastičan tenis, najbolji na svijetu u ovom trenutku.

I zaista su iza nje dvije-tri sjajne nedjelje, od osvajanja turnira u Indijan Velsu do veridbe sa Jorgosom Frangulisom, tako da je ovaj komentar direktora WTA turnira u Dubaiju "izbacio" iz ravnoteže i natjerao da skine osmijeh sa lica.

Dovoljno je bilo da Salah Talak "digne buru" i samo izjavi:

"Njena povreda nije djelovala ozbiljno da bi se opravdalo odustajanje... Trebalo bi dvaput da razmisli prije nego što se povuče", dodajući da bi WTA trebalo da "zaštiti" turnire od takvih postupaka tako što bi kažnjavao teniserke oduzimanjem bodova, ne samo novčano.

Inače, Sabalenka još nije dobila protivnicu u Majamiju, igraće protiv Li (SAD) ili Birel (Australija) u drugom kolu, a veliki je favorit za osvajanje i ovog turnira serije 1.000.

