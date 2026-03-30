Arina Sabalenka ludo zaljubljena, ne samo u vjerenika: "Hoću da zasnujem porodicu, ali imam prioritete"

Arina Sabalenka je zaljubljena i vjerena, ali je izgleda još više zaljubljena u - tenis.

Arina Sabalenka se nedavno vjerila, djeluje da joj cvjeta ljubav sa brazilskim biznismenom Georgiosom Frangulisom, ali pričala je i o porodici. U martu je zaljubljeni par objavio da su se vjerili, ali Sabalenki je karijera i dalje na prvom mjestu.

Nedavno je osvojila "Sanšajn dabl", prva je na VTA listi sa 11.025 bodova i ima 3.000 bodova više od Elene Ribakine. Pred 28. rođendan koji slijedi 5. maja ona ipak ističe da želi porodicu.

"Sa 18 sam mislila da ću do 25. osvojiti sve i onda dobiti dijete. Sa 25 ću dobiti dijete, vratiti se na teren i nastaviti da pobjeđujem. Došla je 25. i pomislila sam, pa Bože, malo ću kasnije, pomjeriću to za 27-28 godina. Sada imam 27 godina i shvatila sam da hoću da ostvarim maksimum svoje karijere. Da vidim koliko daleko mogu da odem. To je neki grub plan koji može da se pomjeri. Željela bih da u narednih pet godina zasnujem porodicu i da onda možda probam da se vratim na teren zavisno od toga u kakvom budem situaciji u životu. Ali jeste to težak trenutak jer da mogu sada bih imala djecu. Volim djecu i djeluje mi da djeca vole mene i zaista volim djecu ali sada imam prioritet", rekla je Arina Sabalenka.

Šta juri Arina?

Prije svega titule na Rolan Garosu i Vimbldonu koje joj fale. Na Australijan openu ima dva trofeja kao i na US Openu. Takođe ona je upravo započela 84. nedjelju na ATP listi i od mjesta među 10 najboljih je dijeli nekoliko mjeseci. Deseta na vječnoj listi Lindzi Devenport ima 98 nedjelja na vrhu.

Ovo je 76. nedjelja Sabalenke zaredom na vrhu i sada je prestigla Igu Pvjontek sa 75 nedjelja uzastopno, a narednog ponedjeljka prestiže Kris Evert. Zatim slijedi Martina Hingis sa 80 nedjelja na vrhu odjednom. Takođe je dvije godne bila prva na kraju sezone, a ako i ove sezone bude prva doći će u društvo Monike Seleš, Martine Hingis, Žistin Enan i Ešli Barti.

