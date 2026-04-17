Arina Sabalenka na udaru zbog Vladimira Putina

Arina Sabalenka našla se na udaru na društvenim mrežama zbog jedne objave i podrške Vladimira Putina.

Već neko vrijeme postoje ozbiljne tenzije između ruskih, bjeloruskih i ukrajinskih tenisera i teniserki. Posebno je to istaknuto u ženskom tenisu gdje se Ukrajinke ne pozdravljaju sa protivnicama koje dolaze iz Rusije ili Bjelorusije. A, sada se na udaru posebno našla Arina Sabalenka zbog Vladimira Putina.

Na društvenim mrežama su pronašli jedan snimak u kom se vidi kako Viktorija Bonija priča pozitivno o ruskom predsjedniku i između ostalog ističe "da ima njenu punu podršku i da je odličan političar". Tvrde da je bjeloruska teniserka lajkovala tu objavu.

Mnogi navijači, posebno oni iz Ukrajine, počeli su da prozivaju Sabalenku zbog toga, da pišu razne komentare, da traže i da ona bude suspendovana i slično...

"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said.

Sabalenka se povukla sa turnira

Sabalenka je prije nekoliko dana saopštila i da je primorana da se povuče sa turnira u Štutgartu. Imala je želju da osvoji "Porše" koji je glavna nagrada na tom takmičenju, ali neće u tome uspjeti ove sezone pošto ima zdravstvene probleme.

"Veoma sam tužna zbog toga što neću igrati na turniru u Štutgartu. Volim tamo da igram, atmosfera, navijači, podrška koju imam, sve je posebno za mene. Naravno, željela sam da imam još jednu šansu da osvojim taj 'Porše'. Nažalost, povredila sam se poslije turnira u Majamiju. Pokušala sam sve kako bih se oporavila na vrijeme, ali nisam spremna. Žao mi je što neću moći da učestvujem, želim svima uspješnu nedjelju. Vidimo se uskoro", napisala je Sabalenka na društvenim mrežama. Inače, ona je čak četiri puta igrala u finalu ovog turnira i sva četiri puta je izgubila.

