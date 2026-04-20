Novak će stati kraj najljepše i prozvati Sabalenku? Otkriveno koga će izvesti na binu Laureus nagrade

Novak Đoković vodiće u ponedjeljak dodjelu Laueus nagrade u Madridu sa Ajlin Gu. Među nominovanima za nagrade je Arina Sabalenka, najbolja teniserka na svijetu i njegova prijateljica.

Novak Đoković biće ovog ponedjeljka u potpuno novoj ulozi voditelja ceremonije dodjele prestižne Laureus nagrade. Najveće priznanje za sportsku izuzetnost biće dodijeljeno u Madridu, a on će uručiti laureatima zajedno sa svojom partnerkom na bini, američko-kineskom skijašicom Ajlin Gu (22).

Organizatori su u subotu ujutru ozvaničili veliku vijest, da će Srbin i Kineskinja biti domaćini programa koji će okupiti mnoge velikane svjetskog sporta. Svi će gledati u njih dvoje dok budu čitali imena dobitnika nagrade koju je Novak Đoković osvojio čak pet puta, samo jednom manje od rekordera Rodžera Federera.

U publici u "Sebeles" dvorani biće između ostalih, najuspešnija gimnastičarka u istoriji Simon Bajls (29), petostruka dobitnica nagrade, kao slavni italijanski fudbalski trener Fabio Kapelo (79), osvajač Lige šampiona sa Milanom i prvak Serije A i Primere. Takođe, jedan od ambasadora Laureusa je i nezaboravni fudbaler Barselone Ćavi Ernandez (46), za mnoge najbolji vezni fudbaler svih vremena i šampion Evrope i svijeta sa Barsom i Španijom.

Svi oni gledaće na bini Novaka Đokovića i Ajlin Gu.

Ovo su svi nominovani

Postoji sasvim realna mogućnost da Novak Đoković zajedno sa partnerkom prozove imena svojih velikih rivala, tenisera Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, ali i Arine Sabalenke, najdominantnije teniserke na svijetu sa kojom je u prijateljskom odnosu. Takođe, nominovani su i osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, napadač Pari Sen Žermena, kao i njegova ekipa, uz njih i NBA tim Oklahoma Siti Tanderi i njihov lider Šej Gidlžus-Aleksander. Među nominovanima su i plivačica Kejti Ledecki, šampiona Formule 1 Meklaren i prvak svijeta Lando Noris.

Sportista godine: Karlos Alkaraz, Janik Siner (tenis), Usman Dembele (fudbal), Mondo Duplantis (atletika), Mark Markez (motociklizam), Tadej Pogačar (biciklizam)

Sportistkinja godine: Aitana Bonmati (fudbal), Melisa Džeferson-Vuden (atletika), Fejt Kijpegon (atletika), Kejti Ledecki (plivanje), Sidni Meklafin (atletika), Arina Sabalenka (tenis)

Najbolji tim na svetu: Engleska fudbalska reprezentacija, evropski Rajder kup tim u golfu, ženska reprezentacija Indije u golfu, Meklaren Formula 1 tim, Oklahoma siti Tander NBA tim i Pari Sen Žermen prvak Evrope u fudbalu

Sportski "proboj" godine: Dezire Due (fudbal), Žoao Fonseka (tenis), Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma), Luk Litler (pikado), Lando Noris (Formula 1), Zidi Ju (plivanje)

Povratak godine: Amanda Anisimova (tenis), Egal Bernal (biciklizam), Rori Mekilroj (golf), Julimar Rohas (atletika), Lea Vilijamson (fudbal), Sajmon Jejts (biciklizam)

Ličnost godine sa hendikepom u sportu: Gabrijel Arauho (paraplivanje). Simone Barlam (paraplivanje), Katrin Debruner (paraatletika), Kasli Diklaudo (parahokej), David Kratohvil (paraplivanje), Kijara Rodrigez (paratletika)

Najbolji sportista/sportistkinja u ekstremnim sportovima: Jago Dora (surfovanje), Kilijan Žornet (ultratrčanje), Kloe Kim (snoubording), Rajsa Leal (skejtbording), Moli Piklum (surfovanje), Tom Pidkok (bicilizam)

Nagrada za dobrobit u sportu: Sportivo Valanga (Italija), Futbol Mas (međunarodna organizacija), Kings Kaunti teniska liga (SAD), Majndlips (globalna organizacija), Ragbi za opšte dobro (Kina), Traso borilačke vještine (Meksiko).



