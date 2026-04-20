Novak će stati kraj najljepše i prozvati Sabalenku? Otkriveno koga će izvesti na binu Laureus nagrade

Novak će stati kraj najljepše i prozvati Sabalenku? Otkriveno koga će izvesti na binu Laureus nagrade

Novak Đoković vodiće u ponedjeljak dodjelu Laueus nagrade u Madridu sa Ajlin Gu. Među nominovanima za nagrade je Arina Sabalenka, najbolja teniserka na svijetu i njegova prijateljica.

Novak Đoković vodi dodjelu Laureus nagrada Izvor: EPA/JILL CONNELLY / Peter PARKS / AFP / Profimedia / EPA/MARISCAL

Novak Đoković biće ovog ponedjeljka u potpuno novoj ulozi voditelja ceremonije dodjele prestižne Laureus nagrade. Najveće priznanje za sportsku izuzetnost biće dodijeljeno u Madridu, a on će uručiti laureatima zajedno sa svojom partnerkom na bini, američko-kineskom skijašicom Ajlin Gu (22).

Organizatori su u subotu ujutru ozvaničili veliku vijest, da će Srbin i Kineskinja biti domaćini programa koji će okupiti mnoge velikane svjetskog sporta. Svi će gledati u njih dvoje dok budu čitali imena dobitnika nagrade koju je Novak Đoković osvojio čak pet puta, samo jednom manje od rekordera Rodžera Federera.

U publici u "Sebeles" dvorani biće između ostalih, najuspešnija gimnastičarka u istoriji Simon Bajls (29), petostruka dobitnica nagrade, kao slavni italijanski fudbalski trener Fabio Kapelo (79), osvajač Lige šampiona sa Milanom i prvak Serije A i Primere. Takođe, jedan od ambasadora Laureusa je i nezaboravni fudbaler Barselone Ćavi Ernandez (46), za mnoge najbolji vezni fudbaler svih vremena i šampion Evrope i svijeta sa Barsom i Španijom.

Svi oni gledaće na bini Novaka Đokovića i Ajlin Gu.

Ovo su svi nominovani 

Postoji sasvim realna mogućnost da Novak Đoković zajedno sa partnerkom prozove imena svojih velikih rivala, tenisera Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, ali i Arine Sabalenke, najdominantnije teniserke na svijetu sa kojom je u prijateljskom odnosu. Takođe, nominovani su i osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, napadač Pari Sen Žermena, kao i njegova ekipa, uz njih i NBA tim Oklahoma Siti Tanderi i njihov lider Šej Gidlžus-Aleksander. Među nominovanima su i plivačica Kejti Ledecki, šampiona Formule 1 Meklaren i prvak svijeta Lando Noris.

Sportista godine: Karlos Alkaraz, Janik Siner (tenis), Usman Dembele (fudbal), Mondo Duplantis (atletika), Mark Markez (motociklizam), Tadej Pogačar (biciklizam)

Sportistkinja godine: Aitana Bonmati (fudbal), Melisa Džeferson-Vuden (atletika), Fejt Kijpegon (atletika), Kejti Ledecki (plivanje), Sidni Meklafin (atletika), Arina Sabalenka (tenis)

Najbolji tim na svetu: Engleska fudbalska reprezentacija, evropski Rajder kup tim u golfu, ženska reprezentacija Indije u golfu, Meklaren Formula 1 tim, Oklahoma siti Tander NBA tim i Pari Sen Žermen prvak Evrope u fudbalu

Sportski "proboj" godine: Dezire Due (fudbal), Žoao Fonseka (tenis), Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma), Luk Litler (pikado), Lando Noris (Formula 1), Zidi Ju (plivanje)

Povratak godine: Amanda Anisimova (tenis), Egal Bernal (biciklizam), Rori Mekilroj (golf), Julimar Rohas (atletika), Lea Vilijamson (fudbal), Sajmon Jejts (biciklizam)

Ličnost godine sa hendikepom u sportu: Gabrijel Arauho (paraplivanje). Simone Barlam (paraplivanje), Katrin Debruner (paraatletika), Kasli Diklaudo (parahokej), David Kratohvil (paraplivanje), Kijara Rodrigez (paratletika)

Najbolji sportista/sportistkinja u ekstremnim sportovima: Jago Dora (surfovanje), Kilijan Žornet (ultratrčanje), Kloe Kim (snoubording), Rajsa Leal (skejtbording), Moli Piklum (surfovanje), Tom Pidkok (bicilizam)

Nagrada za dobrobit u sportu: Sportivo Valanga (Italija), Futbol Mas (međunarodna organizacija), Kings Kaunti teniska liga (SAD), Majndlips (globalna organizacija), Ragbi za opšte dobro (Kina), Traso borilačke vještine (Meksiko).


Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

