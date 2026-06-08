Partizan odriješio kesu za centra Monaka

Kevarijus Hejs je prošle sezone nosio dres Monaka, a naredne će nastupati u crno-bijeloj opremi.
Doskorašnji centar Monaka Kevarijus Hejs potpisaće dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Kako prenosi "Mozzartsport" centar sa Floride će zarađivati 1.500.000 dolara po sezoni.
Nekadašnji košarkaš Pariza i Žalgirisa je želja trenera Đoana Penjaroje koji je nedavno produžio ugovor sa crno-bijelima i ima odriješene ruke u formiranju tima. Navodno je Hejsa već želio da dovede u Baskoniju, ali nisu se stekli uslovi.Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Kevarijus je jako cijenjen centar u evropskoj košarci, prije Monaka je nosio dres Pariza, Žalgirisa, Burse i Asvela i očekuje se da za Partizan napravi značajnu razliku pod košem.
Za sada je neizvjesna sudbina Bruna Fernanda i Tonjea Džekirija u Humskoj, Angolac ima ugovor do kraja sljedeće sezone, dok Džekiriju saradnja ističe u junu.
Hejs iza sebe ima solidnu sezonu u dresu Monaka, pošto je prosječno bilježio 6,3 poena i 3,4 skoka u Evroligi.
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(MONDO)