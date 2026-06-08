Partizan završio prvo pojačanje? Penjaroja našao centra po svojoj mjeri

Košarkaš Monaka Kevarijus Hejs je blizu dogovora sa beogradskim crno-bijelima.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Partizan je blizu dogovora sa košarkašem Monaka Kevarijusom Hejsom. Kako prenosi španski "Encestando", u igri je dvogodišnji ugovor i uskoro bi trebalo da sve bude završeno.

Iskusni centar će biti još jedan igrač koji će ovog leta napustiti Monako, klub koji je od novembra u ozbiljnoj finansijskoj krizi i suočava se sa neisplaćenim platama. Kako se navodi, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja izuzetno cijeni kvalitete Hejsa i čak je razmatrao njegovo dovođenje još dok je bio u Baskoniji.

Kevarijus iza sebe ima solidnu sezonu u dresu Monaka, pošto je prosječno bilježio 6,3 poena i 3,4 skok u Evroligi. Prije sezone u Monaku, bio je igrač Pariza, prethodno je dvije sezone nosio dres Efesa, a u karijeri je još igrao za Kantu, Bursaspor i Asvel.

Crno-bijeli će ovog ljeta pretrpjeti značajne kadrovske promene, a na pozciji centra trenutno imaju Bruna Fernanda koji ima ugovor do kraja sljedeće sezone i Tonjea Džekirija kome ugovor ističe u junu.