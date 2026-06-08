logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan završio prvo pojačanje? Penjaroja našao centra po svojoj mjeri

Partizan završio prvo pojačanje? Penjaroja našao centra po svojoj mjeri

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Monaka Kevarijus Hejs je blizu dogovora sa beogradskim crno-bijelima.

Košarkaš Monaka Kevarijus Hejs je blizu dogovora sa Partizanom Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Partizan je blizu dogovora sa košarkašem Monaka Kevarijusom Hejsom. Kako prenosi španski "Encestando", u igri je dvogodišnji ugovor i uskoro bi trebalo da sve bude završeno.

Iskusni centar će biti još jedan igrač koji će ovog leta napustiti Monako, klub koji je od novembra u ozbiljnoj finansijskoj krizi i suočava se sa neisplaćenim platama. Kako se navodi, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja izuzetno cijeni kvalitete Hejsa i čak je razmatrao njegovo dovođenje još dok je bio u Baskoniji.

 Kevarijus iza sebe ima solidnu sezonu u dresu Monaka, pošto je prosječno bilježio 6,3 poena i 3,4 skok u Evroligi. Prije sezone u Monaku, bio je igrač Pariza, prethodno je dvije sezone nosio dres Efesa, a u karijeri je još igrao za Kantu, Bursaspor i Asvel.

Crno-bijeli će ovog ljeta pretrpjeti značajne kadrovske promene, a na pozciji centra trenutno imaju Bruna Fernanda koji ima ugovor do kraja sljedeće sezone i Tonjea Džekirija kome ugovor ističe u junu. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC