Titula ponovo stanuje na "Meaci"! Inter srušio Parmu za šampionsko slavlje

Tim Kristijana Kivua ništa nije prepustio slučaju - trijumfovao je nad Parmom i ovjerio titulu tri kola prije kraja.

Izvor: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia

Inter je vratio titulu na Meacu!

Nerazurima je iz večerašnjeg duela sa Parmom bio dovoljan i bod kako bi i matematički obezbijedili titulu. Ništa, međutim, izabranici Kristijana Kivua nisu prepustili slučaju - upisali su praktično rutinsku pobjedu, rezultatom 2:0, i Napoliju kao najbližem pratiocu odmakli 12 koraka 3 kola prije kraja.

Krenuli su domaći ka pobjedi u ovom susretu pogotkom Markusa Tirama u posljednjim trenucima prvog dijela, dok je slavlje definitivno moglo da počne nakon što je Henrik Mkitarjan 10 minuta prije kraja uvećao kapital.

Inter je tako stigao do 21. Skudeta, drugog u posljednje tri godine, a prvi put je nakon sezone 1988-1989 jednu titulu proslavio pred svojim navijačima. Do kraja maja imaće priliku i da se okiti duplom krunom jer će tačno za 10 dana ukrstiti koplja sa Lacijom, u finalu Kupa Italije.

Finalni meč igraće se na rimskom Olimpiku.

(mondo.ba, D. Šutvić)







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!