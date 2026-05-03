Titula ponovo stanuje na "Meaci"! Inter srušio Parmu za šampionsko slavlje

Dragan Šutvić
Tim Kristijana Kivua ništa nije prepustio slučaju - trijumfovao je nad Parmom i ovjerio titulu tri kola prije kraja.

Inter osvojio titulu Izvor: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia

Inter je vratio titulu na Meacu!

Nerazurima je iz večerašnjeg duela sa Parmom bio dovoljan i bod kako bi i matematički obezbijedili titulu. Ništa, međutim, izabranici Kristijana Kivua nisu prepustili slučaju - upisali su praktično rutinsku pobjedu, rezultatom 2:0, i Napoliju kao najbližem pratiocu odmakli 12 koraka 3 kola prije kraja.

Krenuli su domaći ka pobjedi u ovom susretu pogotkom Markusa Tirama u posljednjim trenucima prvog dijela, dok je slavlje definitivno moglo da počne nakon što je Henrik Mkitarjan 10 minuta prije kraja uvećao kapital.

Inter je tako stigao do 21. Skudeta, drugog u posljednje tri godine, a prvi put je nakon sezone 1988-1989 jednu titulu proslavio pred svojim navijačima. Do kraja maja imaće priliku i da se okiti duplom krunom jer će tačno za 10 dana ukrstiti koplja sa Lacijom, u finalu Kupa Italije.

Finalni meč igraće se na rimskom Olimpiku.

(mondo.ba, D. Šutvić)



