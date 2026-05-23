logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alan Prost napadnut i opljačkan u porodičnom domu

Alan Prost napadnut i opljačkan u porodičnom domu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Velikan Formule 1 Alan Prost (71) doživio napad i pretrpio povrede u svom prodčnom domu u Švajcarskoj

Alan Prost napadnut i opljačkan u porodičnom domu Izvor: EPA/NIC BOTHMA

Velikan Formule 1 Alan Prost (71) bio je žrtva napada maskiranih pljačkaša u svom domu. Tom prilikom doživio je povrede glave, objavili su švajcarski mediji. Sve se odgodilo u njegovom domu na oko 25 kilometara sjeverno od Ženeve.

Francuski četvorostruki šampion pretrpio je napad sa svojom porodicom u utorak ujutro oko 8.30 časova, policija je se tim povodom oglasila saopštenjem, ali u njemu nisu navedena imena žrtava.

"Nekoliko maskiranih osoba upalo je u kuću. Kada su ušli, prijetili su prisutnima i nanijeli lakše povrede glavne jednom članu porodice, pod okolnostima koje se i dalje istražuju", piše u saopštenju policije kantona Vo, trećeg po veličini u Švajcarskoj.

"Poslije toga, provalnici su primorali jednog člana porodice da otvori sef prije nego što su pobjegli", takođe je saopšteno, bez preciziranja vrijednosti odnesenih stvari.

U toku akcija policija dvije države

Švajcarska i francuska policija započeli su veliku akciju da bi uhapsili pljačkaše, a članovima Prostove porodice psiholozi pružaju podršku.

Prost je jedan od najvećih vozača u istoriji, legendarni as Meklarena, Renoa, Ferarija i Vilijamsa i tokom 13-godišnje karijere bio je šampion 1985, 1986, 1989. i 1993. godine. Samo su Mihael Šumaher, Luis Hamilton (po sedam titula) i Huan Manuel Fanđo (pet) bili više puta šampioni od njega.

Tagovi

Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC