Milan poražen od Sasuola, Interu treba bod protiv Parme za 21. Skudeto!

Goran Arbutina
Porazom u Sasuolu ekipa Milana ostala i bez teoretske šanse da osvoji šampionsku titulu. Inter već večeras može da proslavi novi Skudeto.

Milan poražen u Sasuolu, Interu treba bod protiv Parme za 21. Skudeto

Inter dijele sati od osvajanja 21. titule šampiona Italije!

Poslije subotnjeg remija u Komu ekipa Napolija ostala je na det bodova zaostatka i sa utakmicom više, a dan kasnije definitivno je otpao i Milan.

"Rosoneri" su u nedjelju poslijepodne poraženi od Sasuola rezultatom 2:0 i tako praktično ostali bez šansi da ugroze gradskog rivala jer imaju 12 bodova manje od Intera kojem su ostala četiri meča do kraja.

"SEMAFOR"

SASUOLO - MILAN 2:0 (1:0)
/Berardi 5', Lauriente 47'/

Crveni karton: Tomori 24'

Računica je jasna – Interu je dovoljan bod protiv Parme u meču koji se igra večeras od 20.45 za osvajanje novog Skudeta, ukupno 21. u klupskoj istoriji.

Zanimljivo je da će ukoliko upišu remi ili pobjedu, fudbaleri Intera prvi put poslije 37 godina proslaviti titulu kao domaćini pošto su posljednji put pred svojim navijačima proslavili titulu u sezoni 1998/99.

Istini za volju, „nerazuri“ su prije dvije godine obezbijedili Skudeto na svom stadionu, ali je tada Milan bio zvanično domaćin.

Fudbaleri Intera za deset dana igraju i finale Kupa Italije, tako da imaju priliku da osvoje "duplu krunu".



