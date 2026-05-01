Lijevi bek Borca m:tel na širem spisku rukometaša BiH za baraž protiv Farskih Ostrva

Selektor rukometaša Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je širi spisak igrača za mečeve baraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih Ostrva.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Na spisku se našlo ime i lijevog beka banjalučkog Borca m:tel Nikše Trivunovića.

Doborac se odlučio za sljedeće igrače: Bekir Čordalija (Kjelce; Poljska), Berin Brkić (Bregenc; Austrija), Zoran Radić (Saran; Francuska), Aldin Alihodžić (Izviđač), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana; Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Emir Delić (Maglaj), Kenan Hadžiavdić (Konjuh), Omer Mehmedović (RD Riko Sibnica; Slovenija), Nemanja Peštić (BM Logrono La Rioha; Španija), Mislav Grgić (Đer; Mađarska), Alen Hadžimuhamedović (SG BBM Bietighajm; Njemačka), Nikša Trivunović (Borac), Ognjen Kalamanda (Maglaj), Rijad Sinanović (Konjuh), Domagoj Alilović (Čurgoj; Mađarska), Amer Šahinović (Izviđač), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister; Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Vinterthur; Švajcarska), Marko Panić (Budai Farkasok; Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Pavel Petrović (HG Linc; Austrija), Ibrahim Haseljić (Nekse; Hrvatska), Luka Perić (Celje), Marko Parežanin (Goražde), Mladen Bošković (Zrinjski), Edvin Dželilović (Izviđač), Adin Faljić (Flensburg; Njemačka), Dragan Šoljić (Zrinjski), Amir Muhović (Sport Toto SK; Turska), Ermin Ombaša (Vogošća), Matej Ljubić (Zrinjski).

Reprezentacija BiH prvi meč protiv Farskih Ostrva igra u četvrtak 14. maja u tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, dok je revanš dva dana kasnije u Toršavnu od 20 sati.

(MONDO)