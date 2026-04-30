Borac protiv Zrinjskog čuva drugo mjesto: Banjalučani, podržite "crveno-plave"

U pretposljednjem meču sezone, rukometaši Borca ugostiće Zrinjski u subotu od 19 časova, što će biti oproštaj od navijača u "Boriku" za ovu sezonu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Borac će u subotu od 19 časova ugostiti mostarski Zrinjski, u meču 25. kola Premijer lige BiH, u kojem će "crveno-plavi" tražiti novi trijumf kako bi sačuvali drugo mjesto u prvenstvu.

U pretposljednjem kolu sezone, rukometaši Borca nastojaće da upišu nove bodove i tako se na pravi način oproste od svoje publike.

"Pozvao bih ljude da dođu u subotu u 'Borik'. Želimo da im se na neki način odužimo za svu podršku koju su nam pružili tokom ove sezone, s obzirom na to da nam je ovo posljednja prvenstvena utakmica pred domaćom publikom. Motiva nam sigurno neće manjkati, kako zbog te činjenice, tako i zbog same važnosti meča - pobjedom i osvajanjem dva boda potvrđujemo drugo mjesto na tabeli", poručio je trener Banjalučana Mirko Mikić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac u ovaj meč ulazi kao favorit, ali Mostarci su pokazali da znaju da igraju protiv "crveno-plavih". U prvom dijelu sezone savladali su ih pred domaćom publikom 32:27.

"Svjesni smo da smo u Banjaluci favoriti protiv svakoga, ali to moramo opravdati na terenu. Finiš je sezone, maj je mjesec, prisutan je umor i dosta je sitnih povreda, ali fokus mora biti na tome da mentalno budemo jači od Zrinjskog i da odbranimo domaći teren. Nadam se da će nas publika nositi do cilja, jer nam je u ovoj završnici svaka pomoć dragocjena."

U međuvremenu je Borac odigrao i meč četvrtfinala Kupa Republike Srpske, gdje je lako stigao do trijumfa protiv Dervente.

"Što se tiče Kupa Republike Srpske, iza nas je lakša utakmica u kojoj smo uspjeli rasteretiti nosioce igre i pružiti šansu momcima sa manjom minutažom. Prošli smo taj meč bez velike energetske potrošnje i novih povreda, što nam ide u prilog u odnosu na Zrinjski, koji je sinoć imao veoma zahtjevno gostovanje u Živinicama u okviru Kupa BiH. Sve nam ide naruku, samo treba da se dobro pripremimo u ova dva dana i odigramo kvalitetno pred našim navijačima."

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Borac će igrati u polufinalu Kupa Republike Srpske i tako će imati priliku da osvoji bar jedan trofej ove sezone.

"U Kupu Republike Srpske nas u narednoj fazi čeka Slavija. Još uvijek ne znamo termin ni mjesto odigravanja, ali smatram da smo favoriti na bilo kojem terenu. Ipak, o tome ćemo detaljnije razmišljati kada za to dođe vrijeme", istakao je Mikić.

Iz kluba ističu da će i u subotu biti organizovan "Crveno-plavi piknik" ispred dvorane "Borik", od 16 časova. Takođe, tu će bit ii zona za djecu, u kojoj će za najmlađe biti organizovani dvorci na naduvavanje, sportski poligoni i oslikavanje lica. "Za sve posjetioce pripremili smo osvježenje u vidu pića, kao i roštilj, a pored toga planirana je i prodaja artikala iz klupskog fan šopa", poručili su iz kluba.