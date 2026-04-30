logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski rukometaši donijeli nestvaran preokret Vespremu u Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Stefan Dodić i Dragan Pešmalbek su odigrali sjajan meč i donijeli su preokret Vespremu u prvom meču četvrfinala Lige šampiona sa Fihseom.

Dragan pesmalbek I stefan dodic napravili cudo u ls Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Kakve smo mečeve četvfinala Lige šampiona gledali. Nakon prva dva meča u srijedu u četvrtak smo vidjeli pobjede Vesprema na svom terenu i Barselone na gostovanju u vrlo dramatičnim utakmicama.

Vesprem je na kraju bio bolii od Fihsea 35:34 (17:20), iako je Fihse djelovao da kontroliše meč.Vodile su "lisice" iz prestonice Njemačke 26:21, ali je onda serijom golova uspio tim iz Mađarske da izjednači na 28:28 i na kraju da pobijedi. Spektakularan cepelin Ivana Martinovića zacementirao je pobjedu, a Dejan Milosavljev je odbranom u posljednjim momentima meča sačuvao minus na samo jednom golu razlike.

Srbi donijeli pobjedu

Ivan Martinović i Ugo Deska su sa po 8 golova bili najefikasniji u timu Vesprema, ali su prevagu donijeli Srbi. Dragan Pešmalbek je upisao 5 golvoa sa pivota, dok je sjajni organizator igre Stefan Dodić imao 4 gola i 1 asistenciju.

Srbi su bili odlični i na drugoj strani jer je Dejan Milosavljev imao 11 odbrana, a Mijajlo Marsenić je dao jedan gol i igrao je sjajnu odbranu tokom cijelog meča. Kod Berlinaca Matijas Gidsel je opet plesao sa 13 golova, Lase Anderson je dao 8, a Nils Lihtlajn 5, doduše uglavnom sa penala.

Kako je Barsa pobijedila?

Rukometaši Barselone bili su bolji na gostovanju u Nantu 32:30 (19:18) i sada je timu iz Francuske zaista potrebno čudo u "Blaugrani" da bi uspjeli da prođu na F4 u Keln.

Aleš Gomez Abeljo je još jednom briljirao sa 9 golova, Slovenac Domen Makuc i Portugalac Luiš Frade dali su po 4 gola, dok je Patar Cikuša meč završio sa 2 pogotka. Kod Nanta Kaudi Odriozola imao je 6, Nikola Turna i Valero Rivera po 5 golova.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Dejan Milosavljev odbrana
Izvor: Arena 1 Premium
Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC