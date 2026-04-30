Srpski rukometaši donijeli nestvaran preokret Vespremu u Ligi šampiona

Stefan Dodić i Dragan Pešmalbek su odigrali sjajan meč i donijeli su preokret Vespremu u prvom meču četvrfinala Lige šampiona sa Fihseom.

Kakve smo mečeve četvfinala Lige šampiona gledali. Nakon prva dva meča u srijedu u četvrtak smo vidjeli pobjede Vesprema na svom terenu i Barselone na gostovanju u vrlo dramatičnim utakmicama.

Vesprem je na kraju bio bolii od Fihsea 35:34 (17:20), iako je Fihse djelovao da kontroliše meč.Vodile su "lisice" iz prestonice Njemačke 26:21, ali je onda serijom golova uspio tim iz Mađarske da izjednači na 28:28 i na kraju da pobijedi. Spektakularan cepelin Ivana Martinovića zacementirao je pobjedu, a Dejan Milosavljev je odbranom u posljednjim momentima meča sačuvao minus na samo jednom golu razlike.

Srbi donijeli pobjedu

Ivan Martinović i Ugo Deska su sa po 8 golova bili najefikasniji u timu Vesprema, ali su prevagu donijeli Srbi. Dragan Pešmalbek je upisao 5 golvoa sa pivota, dok je sjajni organizator igre Stefan Dodić imao 4 gola i 1 asistenciju.

Srbi su bili odlični i na drugoj strani jer je Dejan Milosavljev imao 11 odbrana, a Mijajlo Marsenić je dao jedan gol i igrao je sjajnu odbranu tokom cijelog meča. Kod Berlinaca Matijas Gidsel je opet plesao sa 13 golova, Lase Anderson je dao 8, a Nils Lihtlajn 5, doduše uglavnom sa penala.

Kako je Barsa pobijedila?

Rukometaši Barselone bili su bolji na gostovanju u Nantu 32:30 (19:18) i sada je timu iz Francuske zaista potrebno čudo u "Blaugrani" da bi uspjeli da prođu na F4 u Keln.

Aleš Gomez Abeljo je još jednom briljirao sa 9 golova, Slovenac Domen Makuc i Portugalac Luiš Frade dali su po 4 gola, dok je Patar Cikuša meč završio sa 2 pogotka. Kod Nanta Kaudi Odriozola imao je 6, Nikola Turna i Valero Rivera po 5 golova.

