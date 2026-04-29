logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatsko čudo, gradić od 15.000 stanovnika srušio prvaka Evrope: Braća iz Leskovca donijela pobjedu za istoriju

Nebojša Šatara
0

Uz braću Aleksandra i Ognjena Cenića, Mihaila Radovanovića na golu i Živana Pešića na pivotu, Nekse iz Našica je na pragu polufinala Lige Evrope.

hrvatsko nasice razbilo prvaka evrope kil Izvor: MN PRESS

Vidjeli smo novo čudo u Našicama! Nakon što je Nekse ušao u četvrfinale Lige Evrope vicešampion Hrvatske sada je savladao veliki Kil. Bilo je 33:30 u prvom meču za tim iz Našica protiv četvorostrukog šampiona Evrope i četvorostrukog osvajača Lige evrope.

Za hrvatski tim igrali su srpski pivot iskusni Živan Pešić kao i Ognjen Cenić koji je sa mjesta srednjeg beka imao jedan gol i jednu asistenciju. Srpski golman Mihailo Radovanović je takođe igrao i upisao tri odbrane.

Najefikasnii bio je Tin Lučin sa 9 golova i 5 asistencija, po 4 gola dali su Aleksandar Bakić i Ivan Barbić, a stariji bran Ognjena Cenića Aleksandar koji nastupa za Španiju dao je 3 gola. Kod Kila Harald Rajnkid i Rasmus Ankerman su imali po 5, a Lukas Zerbe i Veron Načinović po 4 gola.

Braća Cenić blistaju

Braća Ognjen i Aleksandar Cenić su iz Leskovca, ali su jako rano otišli iz Srbije. Našli su se u omladinskoj školi Barseone i tu su nam Španci otjeli starijeg Aleksandra koji igra desnog beka. Ognjen je prošao sve mlađe kategorije Srbije i odlučio se prvi za Nekse, dok je Aleksandar poslije pokušaja u Barseloni i Rumuniji stigao ove sezone.  

A zapravo je za plasman u Top 16 fazu Lige Evrope gol Nekseu postigao upravo Ognjen Cenić i to u posljednjim sekundama. 

Šta se desilo u drugim mečevima

Izvor: MN PRESS

Melsungen je savladao Porto 28:23, uz 8 golova Davida Mandića i po 5 Arona Mensinga i Tima Kasteninga. Porto je vodio Rui Silva sa 6 golova i 4 asistencije.

Monpelje je jedinii koji je sigurno prošao dalje pošto je razbio Vardar 33:23. Srpski reprezentativac Uroš Mitrović dao je 6 golova za Vardar, Vukašin Vorkapić je dao 2 gola, a doskorašnji srednji bek Vojvodine Žoao Silva dao je 6 golova uz 2 asistencije. Kod Monpeljea Dos Santos i Viljemino su imali po 6, a Plantin i Fereira po 5 golova.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Gol Uroša Kojadinovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Nekse Kil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC