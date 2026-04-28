Još
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Školska selekcija Republike Srpske deveta na svijetu 1

Školska selekcija Republike Srpske deveta na svijetu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Selekcija Republike Srpske zauzela je deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u rukometu za srednjoškolce u konkurenciji 21 nacionalne selekcije.

Školska selekcija Republike Srpske deveta na svijetu Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Dječaci koje sa klupe predvodi selektor Obrenko Miljković su u meču za devetu poziciju savladali odgovarajuću reprezentaciju Njemačke 39:30 (27:13).

Najefikasniji u našoj selekciji bili su Luka Vejnović sa osam i Mihajlo Zec sa sedam pogodaka. Ostale golove postigli su: Matej Bogdanić 5, Danilo Tubin 4, Sergej Lolić 4, Stefan Maksimović 3, Damjan Grbić 3, Rašo Pepić 2, Luka Čavić 2 i Nemanja Stupar jedan.
Kod Njemačke najubojitiji bio je Lukas Hercberg sa osam datih golova.

Ovim je Republika Srpska završila nastup na šampionatu svijeta u Skoplju. Na ovoj planetarnoj smotri pobijedili su Gruziju 33:12, Bugarsku 27:22, Luksemburg 35:25 i na kraju Njemačku 39:30, remizirali sa Saudijskom Arabijom 27:27, dok su jedino izgubili od Sjeverne Makedonije koja će se boriti za titulu (27:25).

Jaaa

Bravo djeco???

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

