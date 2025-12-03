logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekse slavi reprezentativca Srbije zbog gola u posljednjoj sekundi i proljeća u Evropi!

Nekse slavi reprezentativca Srbije zbog gola u posljednjoj sekundi i proljeća u Evropi!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Ognjen Cenić donio veliku pobjedu Nekseu iz Našica i obezbijedio proljeće u Evropi.

Ognjen Cenić odveo Nekse u Top 16 Lige Evrope Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Hrvatski klub Nekse ipak će igrati u TOP16 fazi rukometne EHF Lige Evrope nakon godinu dana pauze. Sve do posljednjeg kola nije se znalo ko prolazi iz njihove grupe, u kojoj je igrao i Partizan, a na kraju je klub iz Našica došao do prolaza i to u bukvalno posljednjoj sekundi.

Za sve je zaslužan srpski reprezentativac Ognjen Cenić koji je u poslednjem napadu na utakmici uspio da prevari odbranu Ademar Leona i izađe pred njihovog golmana - za slavlje čitave hale koja je eksplodirala.

Upravo je Ognjen Cenić, lijevi bek reprezentacije Srbije i đak Barselone, bio i najefikasniji u redovima svog tima sa čak devet golova, dok ga je pratio Luka Moslavac u pobjedničkom sastavu sa osam pogodaka. Takođe, drugi srpski reprezentativac u redovima Neksea, golman Mihailo Radovanović, istakao se sa sedam odbrana.

Što se tiče Ognjenovog rođenog brata Aleksandra, koji je izabrao da igra za reprezentaciju Španije, on se nije upisao u strelce na ovoj utakmici.

Partizan ne ide dalje iako je pobijedio Hrvate, a Nekse prenosi dva boda u glavnu fazu protiv Hanovera i Fredericije.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Nekse EHF Liga Evrope Ognjen Cenić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC