Nekse slavi reprezentativca Srbije zbog gola u posljednjoj sekundi i proljeća u Evropi!

Pogledajte kako je Ognjen Cenić donio veliku pobjedu Nekseu iz Našica i obezbijedio proljeće u Evropi.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Hrvatski klub Nekse ipak će igrati u TOP16 fazi rukometne EHF Lige Evrope nakon godinu dana pauze. Sve do posljednjeg kola nije se znalo ko prolazi iz njihove grupe, u kojoj je igrao i Partizan, a na kraju je klub iz Našica došao do prolaza i to u bukvalno posljednjoj sekundi.

Za sve je zaslužan srpski reprezentativac Ognjen Cenić koji je u poslednjem napadu na utakmici uspio da prevari odbranu Ademar Leona i izađe pred njihovog golmana - za slavlje čitave hale koja je eksplodirala.

Upravo je Ognjen Cenić, lijevi bek reprezentacije Srbije i đak Barselone, bio i najefikasniji u redovima svog tima sa čak devet golova, dok ga je pratio Luka Moslavac u pobjedničkom sastavu sa osam pogodaka. Takođe, drugi srpski reprezentativac u redovima Neksea, golman Mihailo Radovanović, istakao se sa sedam odbrana.

Što se tiče Ognjenovog rođenog brata Aleksandra, koji je izabrao da igra za reprezentaciju Španije, on se nije upisao u strelce na ovoj utakmici.

Partizan ne ide dalje iako je pobijedio Hrvate, a Nekse prenosi dva boda u glavnu fazu protiv Hanovera i Fredericije.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!