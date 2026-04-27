Veselin Vujović sa 65 godina ide na Svjetsko prvenstvo: Reprezentacija ga smijenila, pa odmah vratila

Veselin Vujović je našao novi posao.

Izvor: Laurent THEOPHILE / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Veselin Vujović je ponovo dobio posao. Nekada legendarni rukometaš, kasnije selektor Jugoslavije, sada će prema saznanjima "Balkan Hendbola" sjesti na klupu Katara. Iskusni Vujović je Katar već vodio u periodu 2024-25 i bio je selektor na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Nakon turnira na kome je Katar bio tek 21. Španac Valero Rivera je došao na klupu, ali je poslije drugog mjesta na Azijskom prvenstvu i neočekivanog poraza od Bahreina smijenjen. Sada je plan da Vujović vodi Katar na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2027. godine.

Vujović je nakon duge i uspješne igračke karijere imao još dužu trenersku. Kao selektor vodio je Jugoslaviju, Makedoniju, Sloveniju,. Iran i Katar, a kao trener Metaloplastiku, Partizan, Sijudad Real, Vardar, Al Sad, Al Šabab, Zagreb, Koper, Železničar, Borac, Sefahan i Nekse.

