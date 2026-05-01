Slovenac postigao gol godine u rukometnoj Ligi šampiona (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Gol kakav je Borut Mačkovšek izveo u četvrtfinalu Lige šampiona zaista se ne viđa često. Izveo je pravo malo čudo na terenu u Segedinu.

borut mackovsek dao gol godine u ligi sampiona Izvor: X/@ehfcl/Printscreen

Bez povrijeđenog Lazara Kukića nije mogao mnogo Pik Seged protiv prvaka Evrope Magdeburga u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona. Izgubili su 35:28 (15:4) na svom terenu, a na tom meču smo vidjeli možda i gol godine.

Sjajni lijevi bek Borut Mačkovšek je sada u tranziciji povukao loptu, prošao je rivala tako što se okrenuo, a onda je u padu uz piruetu uspio da savlada golmana šampiona Evrope. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Čak dva puta se okrenuo oko svoje ose dok je postizao ovaj gol 33-godišnji lijevi bek koji je postigao sedam golova na ovom meču i bio je jedan od naboljih na utakmici.

Magdeburg je došao do pobjede uz veliki broj raspoloženih u svom timu. Albin Lagergren i Gisli Kristijanson su dali po 7 golova, Feliks Klar 6, Oma Ingi Magnuson 5, a Matijas Muše 4 gola. Kod poraženog tima Mario Šoštarić je dao 9 golova, Borut Mačkovšek 7, ali odličan nastup Balkanaca nije bio dovoljan.

