Borac vicešampion, Mikić podsjetio na početak sezone: Cilj kluba bio top 6, ali smo mi zacrtali da idemo što više!

Goran Arbutina
"Još nije ni kraj sezone, a željno očekujem pripreme za narednu", poručio je trener Borca Mirko Mikić nakon pobjede nad Zrinjskim.

Mirko Mikić i Nikša Trivunović zadovoljni sezonom RK Borac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca u posljednjoj utakmici pred svojom publikom savladali su Zrinjski sa ubjedljivih 43:28 i tako osigurali drugo mjesto na tabeli Premijer lige BIH.

Trener Mirko Mikić poslije meča istakao je da je ovo možda i najbolje izdanje njegove ekipe na domaćem terenu.

"Čestitam mojim igračima, danas su odigrali možda i najbolju utakmicu u Boriku, bez obzira što je protivnik došao oslabljen. Danas je sve bilo dobro, od pripreme utakmice do energije, od starijih do onih mlađih koji su iskoristili svoje minute danas. Što se mene tiče uspješna sezona u Premijer ligi BIH, iako imamo to još jedno kolo. Imamo ambicije i u Kupu Republike Srpske, nadamo se finalu, imamo do kraja maja još posla i nećemo se upoštati. Danas ćemo malo proslaviti ovaj uspjeh s obzirom da smo drugi", rekao je Mikić.

Potom je podsjetio na očekivanja pred početak sezone, koja su uveliko prebačena.

"Pred početak sezone imali smo neke planove da budemo među prvih 6, ali uspjeli smo da dođemo do drugog mjesta. Što se mene tiče ovo je lijepa sezona u kojoj smo svi svašta naučili, vratili Borac sa reputacijom tamo gdje treba, popravili imidž kluba i za nadati se najboljem u narednoj sezoni".

Borac je osvajanjem drugog mjesta osigurao i plasman u Evropu, a takmičenje bi trebalo da počne od 3. kola Evropskog kupa.

"Nije nam sad najvažnije da li će drugo ili treće kolo. Pomenuo sam naše ambicije pred početak sezone da budemo među 5,6 ekipe, ali mi smo sebi sami nametnuli pritisak da budemo što bolje plasirani, konkretno u finišu sezone kako bi upravo izbjegli to prvo i drugo kolo i imali duže i kvalitetnije pripreme, a onda naravno i uštedjeli klubu troškove putovanja itd. Mislim da je plasman dobar i da smo igrali dobro, što je najvažnije. Ono što me najviše raduje je što ima još prostora za napredak, pogotovo kod nekih igrača koji su relativno skoro dobili šansu. Još nije kraj, a željno očekujem pripreme za narednu sezonu“, poručio je Mikić.

Mladi nikša Trivunović u subotu je sa deset golova bio najefikasniji u pobjedi crveno-plavih.

"Danas smo odigrali stvarno dobru utakmicu. Čestitam ekipi Zrinjskog na fer i korektnoj igri i čestitke mojoj ekipi naravno. Danas je svako pokazao svoj maksimum, svi su se trudili i dali sve za ovu pobjedeu. Ovo je lijep rezultat za zadnju utakmicu u našoj dvorani ove sezone, fina predstava za sve koji su došli u Borik. Imamo još utakmicu protiv Dervente i nadam se još dvije utakmice u Kupu da probamo osvojiti Kup RS i da zatvorimo sezonu kako treba", rekao je lijevi bek Borca.

Priznao je da ga raduje što će Borac ponovo igrati u Evropi.

"Stvarno mi je drago pogotovo što sma jedan od mlađih igrača. Drago mi je što ćemo igrati Evropu sljedeće sezone i oprobati se na evropskoj sezoni. Nadam se da ćemo i tamo ostvariti dobar rezultat", rekao je Trivunović.

