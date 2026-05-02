Pobjeda na Koševu donosi titulu Borcu! "Nemamo više toliki pritisak, ali konačno smo došli do tog posljednjeg koraka!"

Trener Borca najavio je meč sa bordo timom (nedjelja, 19.30).

Pet meč-lopti imaju fudbaleri Borca na putu ka tituli, četvrtoj od osnivanja Premijer lige BiH. Prvu narednu priliku da i matematički stave tačku na bh. šampionat izabranici Vinka Marinovića imaće u nedjelju (19.30), kada će na Koševu gostovati Sarajevu.

Nakon sinoćnjeg trijumfa Zrinjskog nad Željezničarom (2:0), jasno je da crveno-plavi moraju da slave na najvećem bh. stadionu ukoliko žele da već ove sedmice ispiju šampionski šampanjac. Ukoliko u tome ne uspiju, slavlje će morati da se prolongira bar do sljedećeg vikenda.

"Sigurno da smo zadovoljni ovim što smo do sada uradili. Ostalo nam je još ovih pet kola do kraja. Naravno, sad je sve otprilike jasno. Treba nam još taj jedan korak, osnodno osvajanje tri boda, jedna pobjeda, kako bismo i matematički obezbijedili titulu. Čeka nas sljedeća utakmica protiv Sarajeva i sigurno da će nam to biti možda jedna od najzahtjevnijih utakmica u ovom prvenstvu. To je i sasvim normalno, jer svaka sljedeća je sigurno jako teška, pogotovo u ovoj situaciji kad se borite za trofeje", rekao je trener Borca Vinko Marinović na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Sutra očekujemo težak i zahtjevan meč protiv ekipe Sarajeva koja je u dosadašnjem dijelu sezone i pogotovo pred kraj pokazala dobar kontinuitet dobrih igara i osvajanje bodova. Međutim, sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama, i ukoliko to ostvarimo, sasvim sigurno možemo doći do rezultata koji očekujemo i koji želimo."

Uz Omara Sijarića, Marinović u sutrašnjem duelu ne može da računa na Miloša Jojića, koji je u prošlom duelu sa ekipom Sloge Meridian doživio povredu zadnje lože.

"On nije u punom trenažnom procesu, ali neće biti dužeg odsustva. Vidjećemo narednih sedam dana, nadamo se da će se oporaviti. Međutim, naravno da to zavisi od stepena povrede i načina njegovog oporavka. Međutim, vjerujem da će možda biti spreman za sljedeću utakmicu, ali ako ne tad, onda poslije te utakmice jer uglavnom ne radi se o jednoj ozbiljnoj povredi, ali sve u svemu ne možemo računati na njega sigurno u ovoj utakmici."

Ekipa je, ističe Marinović, znatno rasterećenija s obzirom da zna da su joj u narednih pet kola dovoljna samo tri boda za tron i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona.

"Mi smo smo u sadašnjem dijelu pokazali jedan kontinuitet dobrih igara i to nas je i dovelo na ovo mjesto na kojem se nalazimo. Sigurno da je sad možda malo manji pritisak što se tiče toga, međutim, ništa nije završeno Imamo još pet kola do kraja i mi želimo, naravno, da što prije dođemo do ta tri boda, odnosno do te pobjede. Naravno, više to nisu sad utakmice da je to samo osvajanje tri boda nego faktički i osvajanje trofeja, što je sasvim sigurno jedna privilegija za ekipu. Sa te strane, možda sad nemamo toliki pritisak, ali imamo jednu drugu stvar, a to je da smo konačno došli do tog koraka došli do tog koraka gdje možemo sebi da riješimo prvenstvo", zaključio je Marinović.

