Zrinjski trijumfovao nad "Željom", Borac zna - šampion BiH postaje pobjedom na Koševu!

Zrinjski je savladao ekipu Željezničara rezultatom 2:0, pa će Borac u nedjelju (19.30) morati da savlada Sarajevo kako bi četiri kola prije kraja sezone i matematički postao šampion BiH.

Sve dileme oko borbe za titulu u Premijer ligi BiH mogle su da budu razriješene već ovog petka.

Za to je bilo potrebno da Zrinjski na svom terenu doživi poraz u susretu sa Željezničarom, ali je taj scenario izostao - "plemići" su trijumfovali rezultatom 2:0, pa tako crveno-plavi moraju da trijumfuju u nedjelju na Koševu kako bi četiri kola prije kraja sezone bili promovisani u nove prvake BiH. U svakom drugom slučaju, moraće da sačekaju kraj sljedeće sedmice.

ZRINJSKI – ŽELJEZNIČAR 2:0

U isto vrijeme (20.30 časova) počeo je i meč u Vrapčićima, gdje su se sastali Velež i Radnik. Završen je rezultatom 1:0, zahvaljujući pogotku Vasilija Đurića iz 21. minuta.

Mreža iza leđa Vedada Muftića zatresla se već u 3. minutu. Mario Ćuže je poentirao nakon duplog pasa sa Nemanom Bilbijom, ali je pogodak morao da bude poništen jer se napadač Zrinjskog nalazio u ofsajdu. Ništa, međutim, nije bilo sporno u 19. minutu. Marijan Ćavar je proslijedio loptu na desnu stranu ka Kerimu Memiji koji je ubacio loptu u šesnaesterac gdje je Bilbiji ostala samo rutinska egzekucija.

Moglo je 30. minutu da bude 2:0, ali se Bilbija ovog puta nije snašao, poslije ubačaja Šakote. Bio je Željezničar u prilici da kazni taj promašaj, ali je udarac Sulejmana Krpića sa 17 metara u 37. minutu izblokiran.

Kapital Zrinjskog ipak je uvećan u posljednjem minutu prvog dijela. Ćavar je sjajno izveo slobodan udarac sa lijeve strane, prebacio živi zid Željezničara i matirao "jedinicu" sarajevskog tima, koji je "paradom" samo uljepšao pogodak.

Željezničar je na momente bljesnuo u nastavku i nekoliko puta pokušao da zaprijeti domaćem golu. Učinio je to prvo Pejić dalekometnim udarcem u 52. minutu, zatim su pet minuta kasnije dvojica gostujućih igrača zakasnila na ubačaj Odinake, da bi na kraju sredinom drugog dijela Vinisijus i Sedorf imali situaciju 2 na 1, ali se nisu snašli.

Zrinjski je, međutim, rutinski sačuvao stečeno vođstvo i zaostatak za Borcem smanjio na 10 bodova. Međutim, kako rekosmo, crveno-plavi već u nedjelju mogu da budu promovisani u nove šampione, ali samo u slučaju da upišu pobjedu na gostovanju Sarajevu.

(mondo.ba, D. Šutvić)







