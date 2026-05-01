Sloga sa imperativom pobjede dočekuje Široki Brijeg: Prvo od pet finala do kraja sezone

Fudbaleri Sloge u subotu od 20.45 na dobojskim „Lukama“ dočekuju ekipu Širokog Brijega u 32. kolu Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Dobojskom timu bukvalno gori pod nogama kad je u pitanju opstanak u prvenstvu BiH.

Dobojlije su na posljednjem mjestu na tabeli, pa se tim Nedima Jusufbegovića nalazi pod imperativom pobjede protiv Širokobrijažana, što je u najavi meča istakao pomoćni trener Anđelko Tadić.

„Ulazimo u posljednjih pet kola, pet utakmica od kojih je svaka za nas finale u borbi za opstanak. Prva koja nas očekuje je utakmica protiv Širokog Brijega, protiv izuzetno dobre, organizovane i kvalitetne ekipe. Mi moramo da budemo maksimalno borbeni i skocentrisani, da uložimo maksimalnu energiju u ovaj duel jer držimo sve u svojim rukama. Međutim, ukoliko se desi nepovoljan rezultat, ne bismo više zavisili samo od sebe. Tako da ne sumnjam da će momci izaći silno motivisani, da će uložiti posljednji atom snage i energije, kao i da će biti skoncentrisani na svaki zadatak i da ćemo nadam se doći do toliko željene pobjede koju nismo ostvarili već nekoliko utakmica“, rekao je Tadić.

Podsjetimo, Sloga je na posljednjih pet mečeva osvojila samo jedan bod, dok je ekipa sa "Pecare" u prošlom kolu protiv Zrinjskog (2:1) prekinula negativnu seriju od četiri vezana poraza.







