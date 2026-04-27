Dan fudbala RS: Stefan Savić najbolji fudbaler Srpske!

Na tradicionalnoj svečanosti u Banjaluci proglašeni najbolji pojedinci u fudbalu Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stefan Savić najbolji je fudbaler Republike Srpske!

Fudbaler banjalučkog Borca dobio je nagradu "Velimir Sombolac" za najboljeg fudbalera za 2025. godinu na svečanosti Dan fudbala Republike Srpske na kojem se tradicionalno biraju najbolji pojedinci u našem fudbalu. U konkurenciji za najboljeg fudbalera Srpske bili su još Milan Šikanjić iz Laktaša i Milan Milanović iz dobojske Sloge.

Za najperspektivnijeg fudbalera proglašen je Matej Deket, inače najmlađi debitant u istoriji banjalučkog Borca, a u konkurenciji za nagradu "Srđan Kačar" su bili još Ognjen Šešlak iz Sloge i Božidar Dimitrić iz Radnika.

Nagradu "Ilija Miljuš" za najboljeg trenera Republike Srpske dobio je strateg prijedorskog Rudara Perica Ognjenović, ostavivši iza sebe Slobodana Starčevića iz Laktaša, te Dragana Jeftića koji vodi ŽFK Radnik.

Najbolji fudbalski sudija RS za 2025. godinu je Dragan Petrović, kome je pripala nagrada "Ratko Kragulj", a nagrada "Ilija Pantelić" za najboljeg sportskog radnika pripala je Miroslavu Bojiću iz Laktaša.

Najbolju fudbalerku dobila je članica moskovskog CSKA Milena Nikolić, dok je najbolji futsaler Vladimir Džombić.

Fudbalski Savez Republike Srpske dodijelio je odlikovanje Fudbalskom klubu Borac iz Banjaluke, Fudbalskom klubu Polet iz Broda i Fudbalskom klubu Proleter iz Teslića povodom 100 godina postojanja.

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović dobio je zlatnu plaketu za nesebičnu pomoć i podršku u izgradnji fudbalske infrastrukture.

Fudbalski savez RS dodijelio je i tri specijalna priznanja: Fudbalskom savezu Srbije za pomoć i dugogodišnju saradnju, Željku Babiću za dugogodišnji rad i i doprinos afirmaciji fudbala te Konstantinu Katani za nesebičnist i požrtvovanje u popularizaciji fudbala.

Povelju "Ambasador fudbala - Dr Mihailo Andrejević Andrejka" dobio je aktuelni trener Vojvodine Miroslav Tanjga. Nagradu "Dr Milan Jelić" za žitovno djelo dobio je Stojan Malbašić, bivši igrač, kapiten, trener, direktor i predsjednik FK Borac. Posthumno je nagradu "Dr Milan Jelić" za životno djelo dobio Mladen Žižović, koji je sa Borcem u 2025. godini uspio da stigne do osmine finala Konferencijske lige.

Zlatnu povelju "Miljan Miljanić" dobio je Aleksandar Đurić, rođeni Dobojlija koji je već dvije decenije u fudbalu Singapura, za čiju je reprezentaciju igrao od 2007. do 2012. godine.

