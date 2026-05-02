logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imali smo problem, nismo igrali dobro": Penjaroja nezadovoljan poslije pobjede Partizana

"Imali smo problem, nismo igrali dobro": Penjaroja nezadovoljan poslije pobjede Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja imao je zamjerke na račun igrača Partizana i pored pobjede protiv Slobode u Užicu i plasmanu na fajnal-for u Nišu

Đoan Penjaroja nezadovoljan uprkoj pobjedi Partizana Izvor: Printscreen/YouTube/Branko Radosavljević

Partizan je završio posao u dvije utakmice i prošao na fajnal-for KLS u Nišu. U revanš meču u Užicu je pobijedio Slobodu (63:55) i to pored dosta blijede partije. Svjestan je toga i Đoan Penjaroja koji je imao zamjerke na račun svojih izabranika. Nije mu se svidjelo ono što je vidio na terenu.

"Prvo bih želio da čestitam Slobodi, mislim da su odigrali dobru seriju, veoma ozbiljno, borili su se, igrali dobru košarku. Dobra je bila atmosfera, oni su igrali dobro. Imali smo problem da igramo našu košarku, posebno u napadu, bilo je dosta izgubljenih lopti, bez ritma, premalo asistencija. Očigledno je da nismo igrali dobro, ali je isto tako očigledno i da je Sloboda igrala dobru košarku", poručio je Penjaroja.

Partizan je šutirao 42 odsto za dva (15/36), 25 odsto za tri (6/24) i uz 14 asistencija imao je 17 izgubljenih lopti.

"Slobodi svaka čast"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije šefa struke crno-bijelih je na red došao Mario Nakić koji je takođe pričao o slaboj partiji ekipe.

"Jako težak meč, svaka čast momcima iz Slobode. Dali su sve od sebe. Igrali su čvrsto, sa jasnim idejama u napadu, bez straha, agresivni su bili i u odbrani. Svaka im čast za meč. Mi, kada smo se već plasirali na Fajnal-for, znamo da će biti teže i moramo da razmišljamo kako da uđemo u mečeve bolje. Isto nam se desilo u Areni da uđemo mlako u meč. Igramo u drugačijem sastavu, drugo takmičenje, kada dođe vrijeme za F4, bićemo spremni", završio je Nakić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KLS Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC