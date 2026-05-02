Đoan Penjaroja imao je zamjerke na račun igrača Partizana i pored pobjede protiv Slobode u Užicu i plasmanu na fajnal-for u Nišu

Izvor: Printscreen/YouTube/Branko Radosavljević

Partizan je završio posao u dvije utakmice i prošao na fajnal-for KLS u Nišu. U revanš meču u Užicu je pobijedio Slobodu (63:55) i to pored dosta blijede partije. Svjestan je toga i Đoan Penjaroja koji je imao zamjerke na račun svojih izabranika. Nije mu se svidjelo ono što je vidio na terenu.

"Prvo bih želio da čestitam Slobodi, mislim da su odigrali dobru seriju, veoma ozbiljno, borili su se, igrali dobru košarku. Dobra je bila atmosfera, oni su igrali dobro. Imali smo problem da igramo našu košarku, posebno u napadu, bilo je dosta izgubljenih lopti, bez ritma, premalo asistencija. Očigledno je da nismo igrali dobro, ali je isto tako očigledno i da je Sloboda igrala dobru košarku", poručio je Penjaroja.

Vidi opis "Imali smo problem, nismo igrali dobro": Penjaroja nezadovoljan poslije pobjede Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je šutirao 42 odsto za dva (15/36), 25 odsto za tri (6/24) i uz 14 asistencija imao je 17 izgubljenih lopti.

"Slobodi svaka čast"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije šefa struke crno-bijelih je na red došao Mario Nakić koji je takođe pričao o slaboj partiji ekipe.

"Jako težak meč, svaka čast momcima iz Slobode. Dali su sve od sebe. Igrali su čvrsto, sa jasnim idejama u napadu, bez straha, agresivni su bili i u odbrani. Svaka im čast za meč. Mi, kada smo se već plasirali na Fajnal-for, znamo da će biti teže i moramo da razmišljamo kako da uđemo u mečeve bolje. Isto nam se desilo u Areni da uđemo mlako u meč. Igramo u drugačijem sastavu, drugo takmičenje, kada dođe vrijeme za F4, bićemo spremni", završio je Nakić.