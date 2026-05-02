Partizan ide na fajnal-for KLS: Sloboda "pokazala zube", Džouns i Milton nisu dozvolili iznenađenje

Partizan je pobijedio Slobodu u Užicu i obezbijedio prolaz na Fajnal-for domaćeg šampionata - 63:55. Karlik Džouns i Šejk Milton nisu dozvolili da crno-bijeli odu do "majstorice" kao što je slučaj sa Crvenom zvezdom koja je izgubila drugi meč od Zlatibora.

Nije ovo bila utakmica kojom će Đoan Penjaroja biti pretjerano zadovoljan, prvenstveno zbog prevelikog broja grešaka svog tima, lošeg zagrađivanja i previše uhvaćenih lopti rivala. Sa druge strane njegov kolega Vladimir Đokić ima dosta razloga za zadovoljstvo jer je njegov tim "skupo prodao kožu". Nisu odustajali ni u jednom momentu.

Meč je riješen krajem treće četvrtine kada je Karlik Džouns pogodio pod faulom, dao dodatno bacanje za "+10" (50:40), poslije toga se uključio i Šejk Milton, a trijumf je ovjerio Karlik sa penala.