Partizan ide na fajnal-for KLS: Sloboda "pokazala zube", Džouns i Milton nisu dozvolili iznenađenje

Partizan ide na fajnal-for KLS: Sloboda "pokazala zube", Džouns i Milton nisu dozvolili iznenađenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Partizan je pobijedio ekipu Slobode u Užicu i obezbijedio plasman na fajnal-for domaćeg šampionata.

Partizan pobijedio Slobodu i plasirao se na Fajnal-for KLS Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Slobodu u Užicu i obezbijedio prolaz na Fajnal-for domaćeg šampionata - 63:55. Karlik Džouns i Šejk Milton nisu dozvolili da crno-bijeli odu do "majstorice" kao što je slučaj sa Crvenom zvezdom koja je izgubila drugi meč od Zlatibora. 

Nije ovo bila utakmica kojom će Đoan Penjaroja biti pretjerano zadovoljan, prvenstveno zbog prevelikog broja grešaka svog tima, lošeg zagrađivanja i previše uhvaćenih lopti rivala. Sa druge strane njegov kolega Vladimir Đokić ima dosta razloga za zadovoljstvo jer je njegov tim "skupo prodao kožu". Nisu odustajali ni u jednom momentu.

Meč je riješen krajem treće četvrtine kada je Karlik Džouns pogodio pod faulom, dao dodatno bacanje za "+10" (50:40), poslije toga se uključio i Šejk Milton, a trijumf je ovjerio Karlik sa penala.

  • Sloboda: Kondić, Bogićević 11, Citić, Jovanović, Šuškavčević 15 (11sk), Božić 14 (12sk, 5as), Aksentijević 3, Čolić, Dabović 4, Opoku, Simić 6, Milosavčević 2 (6sk)
  • Partizan: Džouns 12 (5as, 4sk), Milton 14 (3as, 3sk), Nakić 5, Bošnjaković 4, Mijailović, Pokuševski 3 (6sk), Radanov, Lakić 7, Fernando 4 (9sk), Kalates 6 (4sk), Lovernj 8.

