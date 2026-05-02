Kad je teško - tu je Jović! Široki promašio penal, Sloga konačno prekinula crnu seriju!

Goran Arbutina
Toni Jović sa dva gola donio pobjedu Slogi poslije četiri vezana poraza i mjesec i po bez trijumfa.

PLBIH Sloga pobijedila Široki Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga je konačno upisala tri boda. Dobojlije su u subotu uveče sa 2:0 savladala Široki Brijeg i tako prekinula niz od četiri vezana trijumfa.

Junak Sloge bio je iskusni Toni Jović koji je sa dva pogotka donio Dobojlijama prvi trijumf od 21. marta, odnosno drugi još od 23. novembra.

Tvrd i ne pretjerano zanimljiv duel gledali smo na stadionu Luke, a Toni Jović u 18. minutu iskoristio je odlično ubacivanje Tatara i svojim sedmim golom nagovijestio srećno veče za Dobojlije.

Imala je Sloga i malo sreće, ne samo jer Zličić ni nakon Var provjere nije kažnjen crvenim kartonom za start đonom, već i zbog toga činjenice da je Široki Brijeg u posljednjim sekundama prvog poluvremena sve mogao da vrati na početak.

Dejanović je napravio prekršaj za jedanaesterac, ali je Stanić umjesto mreže pogodio stativu.

Bio je to jedini šut gostiju u okvir gola u prvom poluvremenu, mada ni Sloga nije imala pretjerano dobre šanse.

Meč u Doboju riješen je u 64. minutu novim pogotkom Tonija Jovića. Ovog put asistent je bio Redžić, a iskusni napadač još se jednom našao na pravom mjestu i ponovo glavom poslao loptu u mrežu za 2:0.

Mogao je Jović i do het-trika u 78. minutu, ali je ipak njegov šut bio neprecizan i lopta je otišla tik iznad prečke.

Sloga je ovom pobjedom zadržala nade za opstanak u Premijer ligi BIH. Dobojlije i dalje imaju dva dva boda manje od pretposljednjeg Rudara, ali sada je smanjen zaostatak na pet bodova za Posušjem koje je u subotu u uzbudljivom meču punom preokreta poraženo upravo od Prijedorčana.



Toni Jović FK Sloga Doboj Premijer liga BiH fudbal

