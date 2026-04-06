"Planule" ulaznice za utakmice "zmajeva" na Mundijalu!

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavijestio je javnost u ponedjeljak da su su rasprodate sve ulaznice namijenjene za navijače"zmajeva" za utakmice protiv Kanade, Švajcarske i Katara na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici Sergeja Barbareza će imati veliku podršku na Mundijalu ovog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Veliki interes i podrška koju su navijači iskazali još jednom potvrđuju snažnu povezanost reprezentacije i njenih pristalica, koje će i na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri biti uz naš tim. FS BiH se ovom prilikom zahvaljuje svim navijačima na ukazanom povjerenju i podršci, uz uvjerenje da će zmajevi' imati snažan vjetar u leđa na predstojećem Mundijalu", navedeno je u saopštenju Saveza.

(MONDO)