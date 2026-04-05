"On je naša zvijezda vodilja i najveći svih vremena": Mirza Selimović vidio Đokovića u Zenici i ostao bez teksta

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Mirza Selimović ne krije oduševljenje najboljim srpskim sportistom sportistom

Mirza Selimović o Novaku Đokoviću

Mirza Selimović je ovog vikenda održao drugi po redu solistički koncert u Sava Centru u Beogradu. Tom prilikom razgovarao sa okupljenim medijima na sve aktuelne teme.

Iskoristio je priliku da iskaže divljenje prema najboljem sportisti Srbije Novaku Đokoviću i da mu iskreno zahvali na tome što je podržao reprezentaciju Bosne i Hercegovine u njenoj istorijskoj pobjedi protiv Italije u Zenici, vrijednoj plasmana na Svjetsko prvenstvo.

"Posebno mi je drago što je Novak Đoković bio na tribinama, što su mnogi moji prijatelji iz Srbije i Hrvatske zdušno navijali, kao i ja što navijam. Sve je to jedno te isto, ali nije. Malo su to napravili bezveze sa tim pasošem, ali to je naše govorno područje i treba da se podržavamo. (Fudbaleri BiH) su ujedini region, imam taj osjećaj, kao što ga je Halid ujedinio, kao Đole, kao Novak Đoković pogotovo, najveći sportista svih vremena. Hvala mu od srca što je bio na Bilinom polju to veče. Takav čovjek treba da bude zvijezda vodilja", rekao je pjevač iz Tuzle.

"On je naša zvezda vodilja i najveći svih vremena": Mirza Selimović ponosan na Novaka Djokovića
Novak Đoković je na utakmici u Zenici izazvao veliku pažnju i zahvalnost tamošnjih navijača:

Spomenuo Tonija Cetinskog na koncertu, publika negodovala

Mirza je otpjevao pjesmu Tonija Cetinskog na koncertu u Sava Centru. Pjevač je pjevao svoje hitove, koje je publika napamet znala, ali je otpjevao i par pjesama njegovih kolega.

Kada je na red došla njegova pesma "Plakaćeš", koju je publici predstavio na festivalu gdje je pobjedu odnio Toni Cetinski, Mirza je spomenuo pomenutog kolegu, a publika je burno reagovala.

Publika je jasno izrazila svoj stav prema Cetinskom, nakon svega što je uradio i izjavljivao u posljednje vrijeme, a tiče se Srbije, odnosno Novog Sada i Spensa.

(Marina Cvetković/Đorđe Milošević/mondo.rs)

