Fabio Kapelo o "azurima" nakon poraza od BiH: "Bolest nije izliječena"

Slavni italijanski trener Fabio Kapelo kritikuje cijelu Italiju zbog onoga što je dozvolila da joj se desi protiv Bosne i Hercegovine.

Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Italije doživjela je novi debakl i treći put zaredom ne ide na Svjetsko prvenstvo. "Azuri", četvorostruki prvaci svijeta, nisu bili na Mundijalu još od 2014. godine, a redom su ih izbacivali Švedska, Sjeverna Makedonija, pa sada i BiH, kojoj se nisu davale velike šanse u baražu.

Ipak, "zmajevi" su odigrali sjajan meč u Zenici i slavili su poslije boljeg izvođenja penala, poslije čega su uslijedile ostavke u vrhu italijanskog fudbala i jasno je da su potrebne reforme - i bolje ideje od onih koje imaju selektor Gatuzo i predsjednik Gravina.

"Nažalost, italijanski fudbal je ono što smo vidjeli u Zenici. Dovoljno je pogledati Ligu šampiona, tu se vidi pravi nivo. I odgovor je jasan", rekao je jedan od najboljih italijanski trenera svih vremena Fabio Kapelo koji je bio surov: "Tri uzastopna neuspjeha znače da bolest nije izliječena".

Za razliku od mnogih koji ističu fizičku ili mentalnu komponentu, Kapelo ističe da je problem tehničke prirode: "Kod nas se hoda ili lagano trči. U drugim zemljama se sprinta. Brzina dodavanja, kontrola lopte, to radimo presporo za međunarodni nivo".

Da su možda u Italiji poslušali Roberta Bađa, sve bi bilo drugačije, dok s druge strane i Fabio Kapelo ima ideju kako dalje da se mijenja tamošnji fudbal: "Najveći problem je u omladinskim kategorijama. Djeca od 12 godina prave akcije, to je pogrešno. Prvo moraju naučiti tehniku. Ne možeš učiti ako sam ne znaš da igraš. Trener mora pokazati kako se šutira, dodaje, igra glavom", naglašava bivši trener Real Madrida, Rome, Juventusa i Milana.

Njegova ideja je da se slijedi primjer Španije: "Tamo djeca stalno igraju u školama. Imaju kulturu tehnike. To je osnova. Kod nas se to smatra gubljenjem vremena. Novi trener može da promijeni malo. Mora imati sreće da pronađe pravu grupu i da je uklopi. Istina je, nedostaje kvaliteta".

