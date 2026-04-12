logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Totenheme, spreman si za Čempionšip: Novi trener, opet debakl - sad su u zoni ispadanja

Bojan Jakovljević
Na kraju sezone iz Premijer lige bi mogao da ispadne Totenhem, iako prije nekoliko mjeseci niko nije mogao da pomisli na to.

Totenhem Izvor: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Totenhema našli su se u zoni ispadanja iz Premijer lige nakon što je u petak uveče Vest Hem savladao Vulverhempton (4:0), a tu će ostati i nakon 32. kola u elitnom rangu engleskog fudbala. Tim iz Londona igrao je u nedjelju po podne meč koji je morao da pobijedi, ali u tome nije uspio - Sanderlend je savladao Totenhem (1:0) golom Nordija Mukijelea u 61. minutu meča.

Bio je ovo još jedan blijed nastup kluba iz Londona, koji je u međuvremenu umjesto Igora Tudora angažovao trenera Roberta de Zerbija kao posljednju nadu u borbi za opstanak. Očekivao se pozitivan šok, reakcija na alarmantnu situaciju u kojoj se nalaze, ali možda igrači Totenhema stvarno ne mogu da pruže više nego što pokazuju tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

Posljednju pobjedu u Premijer ligi ostvarili su 28. decembra 2025. godine protiv Kristal Palasa, kada su golom Arčija Greja stigli do minimalnog trijumfa. Od tada imaju čak 14 odigranih mečeva bez ijedne pobjede - pet remija među kojima su neriješeni rezultati protiv Liverpula i Mančester sitija, kao i devet poraza.

Do kraja tekuće sezone Totenhemu je ostalo još šest utakmica u prvenstvu. Igraće protiv Brajtona, Vulverhemptona, Aston Vile, Lidsa, Čelsija i Evertona, a neki od tih timova će takođe morati da daju sve od sebe kako bi stigli do bodova. Brajton, Aston Vila, Čelsi i Everton se bore za evropska takmičenja, dok je Lids direktan rival u borbi za opstanak.



Tagovi

Totenhem Sanderlend Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC