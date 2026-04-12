Totenheme, spreman si za Čempionšip: Novi trener, opet debakl - sad su u zoni ispadanja

Na kraju sezone iz Premijer lige bi mogao da ispadne Totenhem, iako prije nekoliko mjeseci niko nije mogao da pomisli na to.

Fudbaleri Totenhema našli su se u zoni ispadanja iz Premijer lige nakon što je u petak uveče Vest Hem savladao Vulverhempton (4:0), a tu će ostati i nakon 32. kola u elitnom rangu engleskog fudbala. Tim iz Londona igrao je u nedjelju po podne meč koji je morao da pobijedi, ali u tome nije uspio - Sanderlend je savladao Totenhem (1:0) golom Nordija Mukijelea u 61. minutu meča.

Bio je ovo još jedan blijed nastup kluba iz Londona, koji je u međuvremenu umjesto Igora Tudora angažovao trenera Roberta de Zerbija kao posljednju nadu u borbi za opstanak. Očekivao se pozitivan šok, reakcija na alarmantnu situaciju u kojoj se nalaze, ali možda igrači Totenhema stvarno ne mogu da pruže više nego što pokazuju tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

SUNDERLAND TAKES THE LEAD AGAINST TOTTENHAM !!!!!!!!!!!!!!!!! TOTTENHAM ARE IN BIG TROUBLE RIGHT NOW, IF EVERTHING STANDS THEY WILL RELEGATED THIS SEASON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/pGt25nrHHf — Footy Rush (@FootyRush_)April 12, 2026

Posljednju pobjedu u Premijer ligi ostvarili su 28. decembra 2025. godine protiv Kristal Palasa, kada su golom Arčija Greja stigli do minimalnog trijumfa. Od tada imaju čak 14 odigranih mečeva bez ijedne pobjede - pet remija među kojima su neriješeni rezultati protiv Liverpula i Mančester sitija, kao i devet poraza.

Do kraja tekuće sezone Totenhemu je ostalo još šest utakmica u prvenstvu. Igraće protiv Brajtona, Vulverhemptona, Aston Vile, Lidsa, Čelsija i Evertona, a neki od tih timova će takođe morati da daju sve od sebe kako bi stigli do bodova. Brajton, Aston Vila, Čelsi i Everton se bore za evropska takmičenja, dok je Lids direktan rival u borbi za opstanak.



