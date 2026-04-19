Nestvaran kiks najboljeg golmana na svijetu: Đanluiđi Donaruma pacerski poklonio gol Arsenalu

Taman je Mančester siti poveo u derbiju protiv Arsenala, a onda je Đanluiđi Donaruma poklonio pogodak rivalu.

Nakon drame u "Mersisajd derbiju" i preokreta u duelu Notingem Foresta i Barnlija vidjeli smo neviđenu dramu i u meču za titulu u Premijer ligi. Poveo je Mančester siti protiv Arsenala, a onda je glupost Đanluiđija Donarume koštala tim Pepa Gvardiole vođstva.

U 16. minutu je poslije sjajnih napada Mančester sitija tim "građana" uspio da povede. Rajan Šerki se prošetao u kaznenom prostoru rivala i smjestio lpptu iza Davida Raje za 1:0. A onda je ni dva minuta kasnije Đanluiđi Donaruma uradio ovo:

Šta je uradio Donaruma?

Mateuš Nunješ je izveo aut sa desne stane, a kako nije imao slobodnih saigrača vratio je loptu do svog golmana. Vrlo nonšalantno je korpulentni Italijan primio loptu, a onda se namještao da je ispuca. Ispostaviće se - predugo.

Kai Haverc je u sprintu dotrčao do italijanskog golmana plaćenog 30.000.000 evra, izblokirao njegov pokušaj degažiranja i izjednačio. Ako se neko pitao zašto je startovao u špicu prije Viktora Đokereša - zbog ovoga:

Arsenal na vrhu tabele u Premijer ligi ima devet bodova više od Mančester sitija uz jedan odigran meč više. Ako ovdje ostanu neporaženi igrači Mikela Artete će biti jako, jako blizu titule.







