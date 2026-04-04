Mančester siti pregazio Liverpul i ispisao istoriju!

0

Još jedna ubjedljiva pobjeda Mančester sitija protiv velikog rivala. Sada je demoliran Liverpul - 4:0

Mančester siti razbio je Liverpul 4:0 u četvrtfinalu FA kupa Izvor: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia

Mančester siti razbio je Liverpul 4:0 u četvrtfinalu FA kupa, uz impresivnu partiju centarfora Erlinga Halanda, strijelca het-trika. Sa druge strane, prva zvijezda Redsa Mohamed Salah promašio je jedanaesterac u košmarnom nastupu, svom prvom od kada je saopštio da na ljeto odlazi iz kluba.

Ekipa Pepa Gvardiole ovim trijumfom i još jednim demoliranjem velikog rivala (poslije onoga u finalu Liga kupa protiv Arsenala) demonstrirala je snagu i ispisala istoriju, jer je rekordni osmi uzastopni put u polufinalu FA Kupa.

Gvardiola nije bio kraj klupe

Pep Gvardiola služio je svoju kaznu i nije mogao da vodi ekipu kraj aut-linije, pa je sa tribina, iz lože, pratio rapsodiju "građana" na stadionu Etihad. Bila je to mirna utakmica Sitija do 38. minuta, kada je Haland dao gol iz penala poslije faula Virdžila Van Dajka nad Nikom O' Rajlijem. Nedugo poslije toga glavom je zatresao mrežu Liverpula na centaršut Antoana Semenja, koji je u drugom poluvremenu povećao na 3:0 i najavio het-trik čudesnog Norvežanina.

Siti je trenutno jedini sigurni polufinalista, dok će u preostalim mečevima igrati Čelsi - Port Vejl, Sautempton - Arsenal, Vest Hem - Lids.

