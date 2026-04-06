Pep Gvardiola pustio svog omiljenog fudbalera: Kraj jedne ere u Mančester sitiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bernardo Silva neće igrati za Mančester siti naredne sezone, zvanično je potvrđeno.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugalski fudbaler Bernardo Silva (31) napustiće Mančester siti na kraju sezone, zvanično je potvrđeno. Dugo se spekulisalo o ovoj temi i nadali su se na "Etihadu" da će uspjeti da natjeraju Silvu da se predomisli, međutim u tome nije uspio ni njegov trener Pep Gvardiola.

Bernardo Silva će tako poslije devet godina otići iz Mančester sitija, najvjerovatnije u SAD ili Saudijsku Arabiju gdje ga čekaju bogati ugovori, a "građanima" preostaje jako težak zadatak da pronađu fudbalera kojim će ga zamijeniti.

Portugalac je nezamjenljiv od kada je došao u Siti iz Monaka u transferu vrijednom ravno 50 miliona evra 2017. godine, pa iako je padao u formi u posljednje dvije sezone - i dalje je bio miljenik Pepa Gvardiole. Čini se da je savršeno razumio njegov fudbal i šta traži od igrača na terenu, bio je produžena ruka svom treneru, a sada je došlo vrijeme ipak za neke mlađe - za novu generaciju u Mančester sitiju.

Bernardo Silva će ostati upisan zlatnim slovima u istoriju Mančester sitija kao jedan od njegovih najboljih fudbalera, a na 450 utakmica zabilježio je 76 golova i 77 asistencija. Osvojio je šest titula Premijer lige i jednu Ligu šampiona.

Ostaje da se vidi koga će Mančester siti dovesti da ga zamijeni, kao i da li će to biti pojačanje za Gvardiolu - ili Enca Maresku.

