logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mančester siti otpisao Bernarda Silvu

Mančester siti otpisao Bernarda Silvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Portugalski vezista Bernardo Silva (31), koji je već osam godina jedan od ključnih fudbalera Mančester sitija, već sada zna da će na kraju sezone morati da potraži novi klub.

Mančester siti otpisao Bernarda Silvu Izvor: Profimedia

Uprava "građana" nema namjeru da produži ugovor sa Silvom, koji ističe u junu naredne godine, objavili su britanski mediji.

Tako će Silva doživjeti istu sudbinu kao i Belgijanac Kevin de Brujne (34), kojeg su se odrekli nakon što je deset godina bio oslonac ekipe. De Brujne je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za italijanskog prvaka Napoli.

U osam sezona na "Etihadu" Silva je postigao 72 gola i upisao 74 asistencije, te osvojio šest titula prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu šampiona (2023).

Portugalac je drugi najplaćeniji fudbaler Sitija, sa godišnjom zaradom od 18 miliona evra iza Norvežanina Erlinga Halanda, koji zarađuje oko 32 miliona evra po sezoni.

Kao najizglednija opcija za nastavak karijere pominje se povratak u lisabonsku Benfiku, gdje je Silva počeo da trenira kao trinaestogodišnjak.

Takođe, kao moguća destinacija pominje se i torinski Juventus.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester siti Bernardo Silva fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC