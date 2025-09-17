Mančester siti otpisao Bernarda Silvu

Portugalski vezista Bernardo Silva (31), koji je već osam godina jedan od ključnih fudbalera Mančester sitija, već sada zna da će na kraju sezone morati da potraži novi klub.

Izvor: Profimedia

Uprava "građana" nema namjeru da produži ugovor sa Silvom, koji ističe u junu naredne godine, objavili su britanski mediji.

Tako će Silva doživjeti istu sudbinu kao i Belgijanac Kevin de Brujne (34), kojeg su se odrekli nakon što je deset godina bio oslonac ekipe. De Brujne je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za italijanskog prvaka Napoli.

U osam sezona na "Etihadu" Silva je postigao 72 gola i upisao 74 asistencije, te osvojio šest titula prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu šampiona (2023).

Portugalac je drugi najplaćeniji fudbaler Sitija, sa godišnjom zaradom od 18 miliona evra iza Norvežanina Erlinga Halanda, koji zarađuje oko 32 miliona evra po sezoni.

Kao najizglednija opcija za nastavak karijere pominje se povratak u lisabonsku Benfiku, gdje je Silva počeo da trenira kao trinaestogodišnjak.

Takođe, kao moguća destinacija pominje se i torinski Juventus.

(MONDO)