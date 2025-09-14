Siti je gazda Mančestera: Erling Haland "razbio" Junajted!

Mančester siti je u nedjelju ubjedljivo savladao Mančester junajted rezultatom 3:0 u okviru četvrtog kola Premijer lige.

Izvor: X - screenshot

Mančester siti gazduje gradom!

Mančester siti - Mančester junajted 3:0 (1:0)

Na stadionu "Etihad", ekipa Pepa Gvardiole, koji je plakao na početku meča, potpuno je dominirala od samog početka i već u 18. minutu stigla do prednosti.

Strijelac je bio Fil Foden sjajnim udarcem glavom nakon odlične akcije Žeremija Dokua, koji je probio odbranu Junajteda po desnoj strani. Foden je ovim golom postigao svoj sedmi u istoriji mančesterskih derbija u Premijer ligi.

U drugom poluvremenu, Erling Haland je bio ključni igrač, strijelac dva gola, koji je zapečatio sudbinu "crvenih đavola" u ovom derbiju.

Prvi je uslijedio u 68. minutu, kada je iskoristio sjajan pas Bernarda Silve i hladnokrvno savladao golmana Junajteda, izjednačivši se sa Serhiom Aguerom po broju golova (8) u Premijer ligi na derbijima.

Haland je kasnije još jednom zatresao mrežu, učvrstivši pobjedu nad Junajtedem, koji pod vođstvom trenera Rubena Amorima nije uspio da pruži značajniji otpor.

Tim je djelovao bezidejno u napadu, dok je odbrana imala problema da zaustavi brze i koordinisane akcije domaćina. Ovo je bio još jedan težak dan za Junajted koji je na startu sezone osvojio samo četiri boda.

S druge strane, Siti je pokazao da uprkos slabijem startu se može smatrati za jednog od glavnih favorita za titulu u Premijer ligi.

(MONDO)