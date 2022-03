Voli ga kao sina, ali mu je rekao bolnu istinu: Gvardiola svom igraču objasnio zašto nikada neće osvojiti "Zlatnu loptu"

Gvardiola nije čak ni pokušao da ublaži istinu.

Mančester siti već godinama igra možda i najljepši fudbal na svijetu, ali njihovi fudbaleri su svaki put bili daleko od prestižne nagrade "Zlatna lopta", a pitanje je da li će se to promijeniti čak i uvođenjem novih pravila.

"Građani" igraju timski fudbal, statistički se niko posebno ne izdvaja, ali ako pitate Pepa Gvardiolu - najbolji igrač tog tima je Bernardo Silva. Portugalski vezista bez mnogo pompe "vedri i oblači" igrom Mančester sitija, ali to je uglavnom neupadljivo za prosječnog posmatrača utakmice.

Najboljem treneru svih vremena ne može da promakne, a krivo mu je što se o Bernardu Silvi ne priča više, kaže da je to i zbog toga što nije naročito zastupljen na društvenim mrežama.

"Ne znam da li je Bernardo Silva najbolji na svijetu, ali me i ne zanima to. Ono što ja vidim je da je nevjerovatna osoba. Zadovoljstvo je raditi s njim, sve može da napravi na terenu. Nikad neće osvojiti 'Zlatnu loptu' jer nije aktivan na društvenim mrežama. Nisu bitne samo pobjede već i postizanje golova. Volio bih da uzme nagradu, ali to se nikada neće desiti", odlučno je poručio Gvardiola na konferenciji za medije.

Bernardo Silva je ove sezone postigao deset golova i ima još četiri asistencije.

Ono što je zaboravio je da je Bernardo Silva čak i bio aktivan na društvenim mrežama, ali je kažnjen zbog jedne poruke koju su u Engleskoj protumačili kao rasističku, tako da je odlučio da pauzira sa Internetom.

Gvardiolinog fudbalera podržao je bivši brazilski vezista Ze Roberto i nazvao ga najboljim igračem svijeta.

"To je rekao Ze Roberto? Sviđaju mi se njegove riječi jer je i on bio jedan od mojih omiljenih igrača dok je igrao u Njemačkoj. Na vrhuncu je bio i u četrdesetim", rekao je Pep Gvardiola o bivšem fudbaleru koji je i u petoj deceniji nastavio da ide u teretanu i izgleda fantastično.

