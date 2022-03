Zamislite da vam rodno mjesto sravne sa zemljom! Ukrajinac se rasplakao pred kamerama: Umrijećemo, ali se ne predajemo!

Kapiten reprezentacije Ukrajine vrlo je emotivno pričao o ratu.

Oleksandar Zinčenko je naglasniji ukrajinski sportista kada je u pitanju rat koji bjesni u njegovoj državi. On je prvo izašao u javnost kada je javno napao Vladimira Putina, a potom se oglašavao još nekoliko puta.

Prozivao je ruske sportiste jer ne pozivaju na prekid vatre, a sada je u razgovoru sa legendom engleskog fudbala Gerijem Linekerom otkrio kako se osjeća povodom svega što se dešava. Priznao je da ne može da prestane da plače kada vidi slike i snimke razrušenih gradova.

"Samo plačem, kunem vam se, samo plačem. Prošlo je nedjelju dana, ne znam više ni koliko tačno, a ja mogu da se rasplačem i dok vozim ka trening centru, tako niotkuda jer sve je u mojoj glavi", iskren je bio Zinčenko.

On je Linekeru detaljnije pojasnio zašto ne može da kontroliše svoje emocije.

"Zamislite da je vaše rodno mjesto prazno, sravnjeno sa zemljom", dodao je on.

Dodao je da je ponosan na borbu svog naroda i poručio da će Ukrajinci radije umrijeti nego se predati.

"Toliko sam ponosan, ponosan što sam Ukrajinac. I biću to zauvijek, do kraja života. Kada gledate ljude kako se bore za svoj život ostanete bez riječi. Tako da... Ja znam mentalitet mog naroda i oni će radije da umru nego da se predaju", smatra Zinčenko.

A univerzalac Mančester sitija koji je nedavno dobio priliku i da nosi kapitensku traku na kraju je imao poruku za Rusiju.

"Mogu da vam pokažem milion slika, videa onoga što rade. Mogu da vam pokažem svaki grad u mojoj državi koji su uništili. I onda je to mirovna operacija? Ne, to je rat i ovo što rade sa mojim narodom je neprihvatljivo, moramo to da zaustavimo", zaključio je on.