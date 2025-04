"Hoću Novaka u žrijebu na grend slemu": Fonseka (18) javno prijeti Đokoviću, spominje i Rolan Garos

Žoao Fonseka je javno rekao da bi volio da igra protiv Novaka Đokovića na grend slemu, već bi to volio na Rolan Garosu.

Žoao Fonseka tek u avgustu puni 19 godina i već puca od samopouzdanja. Hoće da igra protiv Novaka Đokovića u glavnom žrijebu velikog turnira, već bi to na Rolan Garosu. Za razliku od onih koji bi htjeli da izbjegnu one najbolje i da što dalje doguraju, supertalentovani brazilski teniser ima drugačije mišljenje.

Dao je intervju za zvanični sajt Rolan Garosa i tom prilikom je pričao o svojim planovima i ciljevima. "Ovaj turnir je veoma važan za mene i moj razvoj, igrao sam na juniorskom Rolan Garosu i to je za mene bilo ostvarenje sna, igrao sam na grend slemu, bilo je baš, baš posebno. Izgubio sam na kraju od Debrua koji je osvojio turnir. To je bio moj početak, početak mog vjerovanja da mogu da uradim velike stvari", počeo je Fonseka.

Pričao je koliko mu je sve to značilo. "Prvi put sam vidio neke nevjerovatne igrače u loži za igrače ili na terenu za trening. Vidio sam Đokovića, Rubljova, bilo je nevjerovatno iskustvo. Jedva čekam da ove godine budem tu prvi put kao profesionalac."

"Novaka hoću u žrijebu"

Njegov cilj je jasan, hoće što prije da igra protiv Novaka Đokovića, nije mu važno ni kada ni u kojoj rundi. "Kada god igramo na najvećim turnirima, na grend slemovima ili kroz kvalifikacije uvijek svom treneru kažem isto 'ako uđem u glavni žrijeb hoću da igram protiv Đokovića.' Kažem to jer bi možda to bio jedan od posljednjih puta da igram protiv njega, nadam se da mogu da igram protiv njega. Volio bih da igram sa njim u prvom ili drugom kolu, da probam da igram svoj najbolji tenis, rezultat mi ne bi bio bitan uopšte, samo bih uživao na terenu", jasan je Fonseka.

Ne plaši se očigledno nikoga. "Volim da igram sa nosiocima, volim taj izazov, igram bez pritiska, zato i vjerujem da mogu dobro da igram. Volim kada je tu publika, lijepo je iskustvo. Neki igrači više vole da imaju 'lakše' mečeve na startu, ali ja želim da igram sa sportskim ikonama."

"Ne bih da zvučim nadmeno, ali..."

Imao je Fonseka neke nevjerovatne rezultate tokom sezone, pobijedio je i Andreja Rubljova, osvojio titulu u Buenos Ajresu, kako je sve to uspio? "Ne želim da zvučim nadmeno, ali smatram da sam zreo za moje godine. Moj trener i moji roditelji kažu da razumijem stvari dobro, da brzo učim. Na primjer, brzo sam naučio kako da se prebacim iz juniora u seniore, shvatio sam da je potrebna konstantnost, da moraš da radiš više fizički, da radiš napornije. Kada sam odlučio da ne idem na koledž i da postanem profesionalac, znao sam da će ovo da bude moj posao narednih 20 godina. Moram da pokažem odgovornost, da zaradim novac za svoj život, tako da je to sazrijevanje velika razlika i objašnjava zašto sam imao uspjehe na početku."

Porede ga dosta sa njegovim sunarodnikom Gustavom Kuertenom koji osvojio tri titule na pariskoj šljaci.

"Publika mi daje energiju, volim da igram agresivno, da idem po vinere, imam hrabrost u tim važnim poenima, igram na instinkt, ponekad mora tako, nemam strah. Ljudi me porede sa Gugom Kuertenom, kažu mi da ću osvajati titule na Rolan Garosu i to je lijepo, ali je u isto vrijeme i veliki pritisak što mi nije potrebno. Hoću da pišem svoju priču. Sve što je Guga uradio je nevjerovatno, volio bih da ostvarim bar pola onoga što je uradio. Na meni je da nastavim da radim naporno i da ostvarim željene ciljeve. Jedan od njih je da budem u trećem kolu grend slema, možda baš na Rolan Garosu. Takođe, želim u budućnosti da budem i prvi teniser svijeta, to je san, ali znam da je predaleko i da moram da idem korak po korak. Prvi put ću se na Rolan Garosu naći u glavnom žrijebu i siguran sam da će to da pomogne u mom razvoju", zaključio je Fonseka.