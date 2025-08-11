"Rijetko ko ima ovo što mi nudimo": Igokea pravi dva tima za novu sezonu, Stefanović otkrio detalje

Igokea će za narednu sezonu da ima dva tima i igraće u više takmičenja. Nenad Stefanović otkrio je i detalje i planove.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Igokea je napravila velike planove za narednu sezonu. Pored toga što će učestvovati u ABA ligi, imaće i razvojni tim koji će da igra u ABA 2 ligi i u domaćem šampionatu. O planovima i ciljevima pričao je trener Nenad Stefanović.

"Poslije jako dobre sezone svi smo se dobro odmorili, imali smo uspješnu sezonu. Igrači su većinski imali individualno dobre sezone. Nismo mogli sve da zadržimo, mislim da smo napravili odličnu ekipu. Zadovoljan sam i sa ljudske strane kakvi su momci, nadam se da će tako biti i sa igračke. Imamo dosta izazova ispred nas. Pobjede ne mogu da obećam, ali mogu da obećam da ćemo na svakom meču dati 120 odsto svojih mogućnosti što je najvažnije i da ćemo probati da nadmašimo rezultate iz prethodnih sezona", rekao je Stefanović.

Srpski stručnjak se nada da će nove ideje da privuku i što veći broj mladih igrača.

"Radio sam puno sa mlađima, prošao sam kroz dosta sistema, ovo što mi nudimo, ne mogu da kažem da nema niko, nego da rijetko ko ima. Imaćemo razvojni tim koji igra ABA 2 i bh. ligu, to je fantastična stvar. Taj paket koji nudimo, mislim da je svim mladim igračima to privlačno. Protiv ovih nekih stvari ne možemo da se borimo, ali gradimo svoju priču. Želimo da svi mladi igrači budu ovdje i da prepoznaju da je ovo pravo mjesto za njih."

Potvrdio je da će tim iz Laktaša da odigra sedam prijateljskih mečeva kako bi se što bolje pripremili za početak sezone u regionalnom šampionatu.

"Plan utakmica postoji, odigraćemo sedam mečeva. Od toga će jedan dio da bude u Beogradu, igraćemo protiv Bahčešehira na Divčibarama, ostatak mečeva biće ovdje. Zaključno sa mini turnirom koji ćemo odigrati u Laktašima. Negdje smo se trudili da što više vremena provedemo ovdje, imamo izvanredne uslove za rad, nema potrebe da nešto mijenjamo što se toga tiče. Sedam prijateljskih i otvaranje sezone ovdje protiv ekipe FMP-a", zaključio je Stefanović.