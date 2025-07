Nebojša Čović otkrio planove KSS: U nacionalnoj ligi Srbije igraće klubovi iz Republike Srpske?!

Leotar i Igokea bi mogli da budu dio nove Profesionalne nacionalne lige u Srbiji, otkrio je Nebojša Čović.

Izvor: RTS / Printscreen

Košarkaški savez Srbije pravi novi koncept domaće košarkaške lige i želi da digne na viši nivo takmičenje. Plan je da se timovi iz ABA lige vrate u nacionalni rang mnogo ranije nego do sada i o tome je između ostalog u gostovanju na "RTS" u jutarnjem programu pričao Nebojša Čović.

On je još jednom predstavio projekat Košarkaškog saveza Srbije o novoj Profesionalnoj nacionalnoj ligi i prelasku sa sadašnjeg sistema na budući u kome će svi najbolji naši klubovi biti pod okriljem nacionalnog takmičenja.

"Suština je da mi kao zemlja košarke treba da imamo našu nacionalnu ligu. Naravno mi sada imamo KLS i suština takvog projekta je da obezbijedimo da što veći broj mladih igrača nastupa u profesionalnim ligama. Nije ovdje samo profesionalna nacionalna liga u pitanju, imate i vidjeli ste iza one piramide da imamo nekih sedam nivoua. Četiri nivoa su nacionalni, a tri nivoa regionalni nivoi takmičenja", objasnio je Nebojša Čović.

Kako će se doći do nove lige?

"Profesionalna nacionalna liga je najviši nivo, prvi, sa 12 klubova, Kako se dolazi do 12 klubova? Mi sada imamo šest klubova u ABA ligi i 16 klubova u KLS. Postoje dvije varijante pošto je sezona 25/26 tranziciona sezona, da se u toj tranzicionoj sezoni pridruže četiri kluba iz ABA lige koji ne igraju Evropu. Da Partizan i Zvezda koji imaju obaveze u Evroligi budu sa strane. To bi značilo ligu od 20 klubova, prvih 6 klubova bi bili plasirani za Profesionalnu ligu. Pridružuje im se Partizan i Zvezda, to je osam. Od ovih 20 - od sedmog do desetog se igra plej-in, to je deset klubova", objasnio je Nebojša Čović.

Sada je otkrio i da postoji mogućnost da klubovi van Srbije zagiraju u našem nacionalnom takmičenju. Pomenuo je ekipe iz Republike Srpske - Leotar iz Trebinja i Igokeu iz Laktaša.

"Za još dva mjesta u PNL bila bi specijalna pozivnica jer su potrebni nacionalni centri kao što su Kragujevac i Niš, a pravo da vam kažem razmišljamo i o varijanti Igokee ili Leotara iz Trebinja. To bi se sve pokrenulo u sezoni 26/27. Preostali klubovi ulaze u KLS", završio je Čović.