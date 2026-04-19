Arsenal je bio prvi 197 dana sezone: Evo kada će Mančester siti moći da ga prestigne

Mančester siti je sada taj koji se pita o tituli u Premijer ligi

Mančester siti ostvario je jako važnu pobjedu (2:1) protiv Arsenala i potpuno preuzeo inicijativu u borbi za titulu šampiona Premijer lige. Iako je tim Mikela Artete bio lider cijele sezone, tačno 197 dana i iako je mogao da pobjedom u nedjelju ode na "plus devet", ekipa Pepa Gvardiole je pobijedila i došla na tri boda zaostatka.

Uz dva postignuta gola više (65:63) i uz praktično egal gol-razliku ("plus 36" naspram Arsenove "plus 37"), ali i uz odigranu utakmicu manje, sada je Mančester siti u kontroli situacije i imaće šansu da već u srijedu uradi donedavno nemoguće - da postane lider tabele Premijer lige.

Ako Siti bude osvojio tri boda u srijedu na gostovanju Barnliju od 21 sat, preuzeće čelo tabele na pet kola do kraja i baciće Arsenal na drugo mjesto. Malo ko je mogao da pretpostavi da bi to moglo da se dogodi.

Ko s kim do kraja?

Arsenal: Njukasl, Fulam, Vest Hem (gostovanje), Barnli, Kristal Palas (gostovanje)

Mančester siti: Barnli (gostovanje), Everton (gostovanje), Brentford, Bornmut (gostovanje), Aston Vila, Kristal Palas (ne zna se termin)



