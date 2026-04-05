Potpuni šok za Arsenal: Ostaju bez još jednog trofeja, Sautempton ih eliminisao

Potpuni šok za Arsenal: Ostaju bez još jednog trofeja, Sautempton ih eliminisao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Arsenal je ostao bez šanse za još jedan trofej u sezoni.

Arsenal ispao iz FA kupa Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Arsenala eliminisani su u četvrtfinalu FA kupa od drugoligaša Sautemptona rezultatom 2:1. Prethodno su Mančester siti i Čelsi ostvarili ubjedljive pobede, protiv Liverpula (4:0), odnosno Port Vejla. (7:0).

Sautempton je šokirao favorizovane "tobdžije" u 35. minutu, Stjuart je zatresao mrežu poslije kontre i pravovremenog centašuta Brija. Izabranici Mikaela Artete nisu uspjeli da uzvrate do poluvremena, pa je domaći tim vodio posle 45 minuta igre sa 1:0.

Odgovor Arsenala je stigao preko Đokereša u 68. minutu nakon što je krunisao akciju sa Havercom. Očekivalo se da Arsenal krene na sve ili ništa, ali novi hladan šut je stigao u 85. minutu. Konačan rezultat je postavio rezervista Šej Čarls kome je asistirao Felous i slavlje je moglo da počne.

Arsenal je tako ostao bez drugog trofeja u sezoni, pošto je prethodno eliminisan iz Liga kupa, pa im sada preostaje borba u Premijer ligi i Ligi šampiona. 

Čelsi pobijedio 7:0

Čelsi je svoj plasman u polufinale izborio preko trećeligaša Port Vejla i slavio sa ubjedljivih 7:0. Već u drugom minutu je pogodio Hato, na 2:0 povisio Žoao Pedro, da bi na poluvremenu bilo 3:0 poslije autogola Lorens-Gabrijela.

U drugom poluvremenu za Čelsi redom su pogađali Adarabiojo (57. minut), Santos (69. minut), Estevao (82. minut)  i Garnačo (92. minut).

Mančester siti je demolirao Liverpul na svom terenu sa 4:0, a het-trik je postigao Erling Haland. Jedini preostali gol je bio djelo Semenje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

