Potpuni šok za Arsenal: Ostaju bez još jednog trofeja, Sautempton ih eliminisao

Arsenal je ostao bez šanse za još jedan trofej u sezoni.

Fudbaleri Arsenala eliminisani su u četvrtfinalu FA kupa od drugoligaša Sautemptona rezultatom 2:1. Prethodno su Mančester siti i Čelsi ostvarili ubjedljive pobede, protiv Liverpula (4:0), odnosno Port Vejla. (7:0).

Sautempton je šokirao favorizovane "tobdžije" u 35. minutu, Stjuart je zatresao mrežu poslije kontre i pravovremenog centašuta Brija. Izabranici Mikaela Artete nisu uspjeli da uzvrate do poluvremena, pa je domaći tim vodio posle 45 minuta igre sa 1:0.

Odgovor Arsenala je stigao preko Đokereša u 68. minutu nakon što je krunisao akciju sa Havercom. Očekivalo se da Arsenal krene na sve ili ništa, ali novi hladan šut je stigao u 85. minutu. Konačan rezultat je postavio rezervista Šej Čarls kome je asistirao Felous i slavlje je moglo da počne.

Arsenal je tako ostao bez drugog trofeja u sezoni, pošto je prethodno eliminisan iz Liga kupa, pa im sada preostaje borba u Premijer ligi i Ligi šampiona.

Čelsi pobijedio 7:0

Čelsi je svoj plasman u polufinale izborio preko trećeligaša Port Vejla i slavio sa ubjedljivih 7:0. Već u drugom minutu je pogodio Hato, na 2:0 povisio Žoao Pedro, da bi na poluvremenu bilo 3:0 poslije autogola Lorens-Gabrijela.

U drugom poluvremenu za Čelsi redom su pogađali Adarabiojo (57. minut), Santos (69. minut), Estevao (82. minut) i Garnačo (92. minut).

Mančester siti je demolirao Liverpul na svom terenu sa 4:0, a het-trik je postigao Erling Haland. Jedini preostali gol je bio djelo Semenje.

