Šestoligaš sa anonimusima izbacio premijerligaša iz FA Kupa: Da li je ovo najveći šok u istoriji?

Kristal Palas se obrukao pošto je u FA Kupu izgubio od šestoligaša Maklsfilda.

Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbal je najpopularniji sport na svijetu zato što je sve moguće. Tako je Maklsfild uspio da izbaci Kristal Palas iz FA kupa. Tim za koji mnogi vjerovatno nisu čuli napravio je veliki šok u poznatom engleskom takmičenju i to protiv premijerligaša.

Nastao je potpuni delirijum na stadionu. Veliko slavlje navijača i igrača, kao da je osvojena titula u Ligi šampiona. To najbolje pokazuje koliko je svima stalo i koliko će se ova pobjeda prepričavati godinama u budućnosti. Uostalom, čak su i na zvaničnim nalozima FA kupa postavii i pitanje - da li je ovo najveći šok u istoriji takmičenja?

Pol Doson doveo je domaći tim u vođstvo u 43. minutu, da bi u 61. Isak Bakli duplirao vođstvo i na semaforu je stajalo 2:0. Palas nije previše "miješao karte", čak naprotiv, u startnoj postavi bio je kapiten Mark Gehi, tu su bili Adam Vorton, Jeremi Pino, ušli su Vil Hjuz i skupocjeni Brendan Džonson, ali sve što su oni uspjeli jeste da ublaže poraz. Gol je dao Pino u 87. minutu.

A, kada se čuo posljednji zvižduk sudije, nastala je ludnica na stadionu u Maklsfildu. Zanimljivo je da stadion zvanično ima kapacitet od 5.300 mjesta, a da zvanični podaci kažu da je bilo 5.348 ljudi...