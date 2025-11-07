Milutin Osmajić zbog 2 riječi neće igrati mjesecima: Dobio jednu od najvećih suspenzija u Engleskoj

Milutin Osmajić neće igrati nekoliko mjeseci pošto je suspendovan na devet utakmica zbog incidenta sa Hanibalom Mežrijem u FA kupu.

Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Milutin Osmajić je dobio jednu od najdužih suspenzija u engleskom fudbalu zbog incidenta sa Hanibalom Mežrijem u duelu Prestona i Barnlija. Crnogorski napadač je navodno vrijeđao Tunišanina u meču FA Kupa koji se odigrao u februaru, a poslije višemjesečne istrage kažnjen je sa devet mečeva suspenzije i 21.000 funti. Uz to će morati da pohađa i određeni edukativni kurs.

"Nezavisna regularna komisija je kaznila Milutina Osmajića iz Prestona jer je dokazano da je prekršio pravila FA. Optužen je da je prekršio pravila tako što se neprikladno i uz uvredljiv rječnik obratio igraču Barnlija 15. februara. Utvrđeno je da je u ovom slučaju prekršeno pravilo definisano pravilnikom, bez obzira da li se opaska odnosila na rasu ili boju kože", piše u saopštenju Fudbalskog saveza Engleske.

Šta se desilo na meču?

Here's the video of Burnley players refusing to shake Milutin Osmajic's hand because they believe he racially abused Hannibal Mejbri

Napadač iz Crne Gore rođen 1999, godine je navodno vrijeđao Mežrija. Nakon što mu je rekao "Je*i se" ("Fu*k you") postoje dvije različite verzije šta se dalje desilo. Dok on kaže da je rivalu rekao "Loši čovječe" ("Bad man"), dok je Mežri tvrdio da mu je Osmajić rekao "Crni čovječe" ("Black man").

Preston se oglasio povodom ovoga i klub koji je u XIX veku dva puta bio šampion Engleske istakao je nezadovoljstvo ovakvom odlukom i dugom suspenzijom za napadača Crne Gore. Takođe je Preston naglasio da Milutin Osmajić ističe da je nevin.

Za sada je najduža suspenzija izrečena 2015. Džonu Labadiju kada je 2015. ugrizao rivala. Ove godine je vezista Tranmera Sem Finli suspendovan na 13 mečeva zbog homofobične uvrede koju je uputio protivničkom igraču. U oktobru je Osman Fajo iz Vimbldona suspendovan na pet meseci zbog klađenja, a Osmajiću je ovo druga duga suspenzija. On je 2024. suspendovan na osam mečeva zbog toga što je ugrizao Ovena Beka.

