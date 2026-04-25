Arsenal je ponovo sam na vrhu: Jedan potez dovoljan da Siti padne ispod "tobdžija"

Arsenal se mučio, ali je na kraju uspio da pobijedi Njukasl 1:0 i sada je sam na vrhu tabele Premijer lige.

Fudbaleri Arsenala su prvi na tabeli Premijer lige! Nakon što smo vidjeli dramu u premijerligaškoj trci za opstanak Arsenal se namučio na svom terenu protiv Njukasla i golom Eberečija Ezea na startu u devetom minutu je pobijedio 1:0 (1:0).

Pošto je Mančester siti propustio svoj meč ovog kola Premijer lige sada je Arsenal sam na prvom mjestu sa 73 boda i gol razlikom 64:26. Siti je drugi sa 70 bodova, gol razlikom 66:29 i utakmicom manje.

Nakon dva poraza od Bornmuta pa od Mančester sitija sada su "tobdžije" uspjele da se vrate na pobjednički kolosjek. Do kraja Arsenal igra sa Fulamom, Vest Hemom, Barnlijem i Kristal Palasom i verovatno će morati da pobedi na svakom od tih mečeva ako hoće da poslije više od dvije decenije osvoji titulu.

Zašto Mančester siti nije igrao?

Dok su ostali igrali svoje premijerligaške mečeve Mančester siti je odigrao polufinale FA kupa i plasirao se u borbu za trofej. Na kraju je bilo 2:1 (0:0). Drugoligaš Sautempton je čak i poveo u 79. minutu, a onda je rezervista Doku izjednačio u 83. minutu. Na kraju je golčinom u 87. minutu Niko Gonzales uspio da donese trijumf.