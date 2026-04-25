logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arsenal je ponovo sam na vrhu: Jedan potez dovoljan da Siti padne ispod "tobdžija"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Arsenal se mučio, ali je na kraju uspio da pobijedi Njukasl 1:0 i sada je sam na vrhu tabele Premijer lige.

Arsenal pobijedio Njukasl sada je prvi na tabeli Izvor: DAVID CLIFF/EPA

Fudbaleri Arsenala su prvi na tabeli Premijer lige! Nakon što smo vidjeli dramu u premijerligaškoj trci za opstanak Arsenal se namučio na svom terenu protiv Njukasla i golom Eberečija Ezea na startu u devetom minutu je pobijedio 1:0 (1:0).

Pošto je Mančester siti propustio svoj meč ovog kola Premijer lige sada je Arsenal sam na prvom mjestu sa 73 boda i gol razlikom 64:26. Siti je drugi sa 70 bodova, gol razlikom 66:29 i utakmicom manje.

Nakon dva poraza od Bornmuta pa od Mančester sitija sada su "tobdžije" uspjele da se vrate na pobjednički kolosjek. Do kraja Arsenal igra sa Fulamom, Vest Hemom, Barnlijem i Kristal Palasom i verovatno će morati da pobedi na svakom od tih mečeva ako hoće da poslije više od dvije decenije osvoji titulu.

Zašto Mančester siti nije igrao?

Dok su ostali igrali svoje premijerligaške mečeve Mančester siti je odigrao polufinale FA kupa i plasirao se u borbu za trofej. Na kraju je bilo 2:1 (0:0). Drugoligaš Sautempton je čak i poveo u 79. minutu, a onda je rezervista Doku izjednačio u 83. minutu. Na kraju je golčinom u 87. minutu Niko Gonzales uspio da donese trijumf.

Tagovi

Arsenal Premijer liga fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC