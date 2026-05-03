Junajted se vratio u Ligu šampiona: Liverpul pao u derbiju, sa posvetom za Aleksa Fergusona

Autor Dragan Šutvić
"Crveni đavoli" poslije dvije godine ponovo u eliti.

Mančester junajted pobijedio Liverpul i vratio se u Ligu šampiona Izvor: EPA/GARY OAKLEY

Mančester junajted pobijedio je Liverpul 3:2 u velikom derbiju engleskog fudbala i "ovjerio" svoje mjesto u Ligi šampiona od jeseni. Posle dvije sezone van elite, ekipa Majkla Kerika pobijedila je golovima Mateuša Kunje u 6, Benjamina Šeška u 14. i Kobija Mainoa u 77. minutu, dok je Liverpul uspio da se vrati iz zaostatka na poluvremenu i da izjednači golovima Dominika Sobolslaja u 37. i Kodija Gakpa u 56. minutu.

Derbi je odigran pred 74.000 gledalaca, zabrinutih za zdravlje slavnog menadžera Junajteda Aleksa Fergusona, koji je hospitalizovan sat prije utakmice. Ova pobjeda i povratak u Ligu šampiona zato će sigurno biti posvećeni i njemu, najvećem treneru u istoriji kluba.

Junajted je neophodnom pobjedom obezbijedio treće mjesto na tabeli, sa šest bodova više u odnosu na četvrtoplasirani Liverpul. Redsi imaju isti broj bodova kao i petoplasirana Aston vila, koja je odigrala meč manje. U Ligu šampiona će pet klubova iz Premijer lige.



Standings provided by Sofascore

