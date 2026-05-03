Aleks Ferguson hitno hospitalizovan: Pravo sa stadiona morao u bolnicu

Ser Aleks Ferguson, legendarni trener Mančester junajteda, hitno je hospitalizovan prije derbija protiv Liverpula.

Najveći trener u istoriji Mančester junajteda, ser Aleks Ferguson (84) hospitalizovan je uoči početka derbija svog kluba protiv Liverpula (nedelja, 16.30). Prema pisanju "Dejli mejla", legendarnom stručnjaku je pozlilo stadionu i zbrinut je preventivno, jer se očekuje da uskoro nastavi oporavak kod kuće.

Velikan ostrvskog i svjetskog fudbala ne propušta utakmice Junajteda i tako je i uoči meča protiv Liverpula došao da zauzme svoje mjesto u loži, ali je sat prije početka morao u bolnicu.

Ferguson je 2018. godine pretrpio izliv krvi u mozak, davano mu je samo 20 odsto šansi da preživi, ali se oporavio poslije operacije. Engleski mediji naglašavaju da njegovo trenutno stanje nema veze sa tim zdravstvenim problemom. "Na dan kada sam to doživio bilo je pet istih slučajeva - troje je umrlo, dvoje je preživjelo. Tako znaš da si imao sreće", govorio je Ferguson.

Junajted ga ostavio na cjedilu, on klub nikad

Sramotnom odlukom rukovodstva kluba na čelu sa Džimom Retklifom, Ferguson je 2024. godine izgubio titulu ambasadora Mančester junajteda, ali je ipak ostao vjeran "crvenim đavolima". Nije napuštao Old Traford ni u svojim teškim trenucima, poslije smrti supruge Keti Ferguson 2023. poslije čak 57 godina braka.

Ferguson je vodio Junajted u slavnim danima tog kluba, koje je stvarao od 1986. do 2013. Osvojio je čak 13 titula prvaka Premijer lige i izjednačio Junajted sa Liverpulom na vrhu "Vječne liste" šampiona Engleske, a uz to je bio i dva puta prvak Evrope - u Barseloni 1999. i u Moskvi 2008.