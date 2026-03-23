"Aleks Ferguson je obožavao Crvenu zvezdu": Darko Pančev otkrio najveću grešku u karijeri

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Darko Pančev otkrio da mu je najveća greška u karijeri što nije prešao u Mančester junajted kod Aleksa Fergusona.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Darko Pančev ostao je zlatnim slovima ispisan u klupskoj istoriji, jer je sa bijele tačke postigao gol za pobedu u penal-seriji protiv Olimpika iz Marseja, u finalu Kupa evropskih šampiona. Bio je to najbolji trenutak Zvezdine istorije, ali i najznačajniji detalj u njegovoj bogatoj karijeri.

Prisjeti se ponekad Darko Pančev svega što je uradio sa Zvezdom, ali i velike greške koju je napravio kada je odlazio iz kluba. Mogao je drugačije da bira - danas bi sasvim sigurno uradio drugačije jer su informacije lakše dostupne i znao bi šta ga čeka kada ode u inostranstvo, kao aktuelni šampion Evrope.

"Moji snovi su se ostvarili u dresu Vardara. U Zvezdu sam došao sa 23 godine i dobrom reputacijom. Tada sam igrao za reprezentaciju, a očekivanja su bila velika kada sam stigao u Beograd. Razlika je bila u tome što je Zvezda bila bolje organizovan klub od Vardara, sa više navijača. Stvarno, iz Beograda nosim samo pozitivna sjećanja", počeo je Pančev razgovor za "Flashscore" i dodao:

"Vrhunac je svakako osvajanje Kupa evropskih šampiona. Bilo je pritiska kada sam izvodio penal, ali samo dok sam trčao ka lopti.Čim sam je uzeo, i postavio na bijelu tačku - nisam osjetio ništa. Iskreno, nisam igrač koji unaprijed bira stranu, već gledam golmana i čekam da se pomjeri".

Imao je priliku da bira klub u Evropi, a napravio je grešku. Više od 30 godina kasnije svjestan je da bi mu bolje bilo u Engleskoj, kod Aleksa Fergusona koji je obožavao tim Crvene zvezde.

"Mene su mnogi klubovi tada željeli - Barselona, Milan, Mančester junajted i Inter. Međutim, tada nismo imali informacije kao danas. Da sam znao ono što znam sada - ne bih otišao u Inter, već u ofanzivniji tim. Došao sam u ekipu koja igra izuzetno defanzivno, a to je smrt za napadača", ispričao je Darko Pančev i dodao:

"Ferguson je obožavao naš tim iz Beograda.Bili smo kao Barselona sa Mesijem, Inijestom i Ćavijem. I iskreno - šteta što nisam otišao u Englesku. Mislim da bi mi taj stil fudbala više odgovarao".

Nakon što je prvih pet godina profesionalne karijere proveo u Vardaru, a zatim četiri godine nosio dres Crvene zvezde, Darko Pančev je započeo inostranu karijeru. Kupio ga je milanski Inter, bio je na pozajmici u Lajpcigu, a zatim je igrao još za Fortunu iz Diseldorfa i švajcarski Sion.