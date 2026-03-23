"Biće pakleno u plej-ofu": Dejan Stanković upozorio sve igrače Crvene zvezde

Autor Dragan Šutvić
Dejan Stanković poslije utakmice sa Radničkim iz Niša imao šta da kaže svojim igračima.

Dejan Stanković o utakmici Crvena zvezda Radnički Niš

Crvena zvezda je nastavila pobjednički niz ovog proljeća protiv Radničkog iz Niša (2:0), a Dejan Stanković, iako je njegova ekipa sada "debelo odmakla" Vojvodini i Partizanu, ne namjerava da smanjuje intenzitet. Svjestan je da će se posebno ozbiljan fudbal igrati u plej-ofu i poručuje svojim igračima da ih čeka još raspoloženije posle pauze.

"Susret sa Radničkim nije bio lak. Nišlije su napravile ozbiljan blok, prijetili nam iz kontri preko brzih igrača. U takvim utakmicama dovoljan je jedan kiks da krene loše. Tako nešto može da se desi i na treningu, na skraćenom prostoru dosta grešimo. Svaka čast igračima na odnosu prema zadacima, koncentraciji, nijednog trenutka nisu odustali. Malo smo na poluvremenu sredili neke pozicije, dosta bolje kontrolisali igru i završavali akcije", rekao je Stanković poslije meča na "Marakani". 

"Morali smo da počnemo da miješamo pozicije, bilo je naših osam na njihovih sedam igrača u jednom dijelu terena. Samo sam želio da držimo pozicije kako smo se dogovorili. Tako nam je bilo lakše da kontrolišemo igru, nalazili smo trećeg čovjeka. Imali smo par šansi, oni su dvaput pogodili stativu, za 90 minuta može da se pogriješi. Mateus je imao dve odlične intervencije, jednu pri rezultatu 0:0, drugu na 2:0. U takvom taktičkom nadmudrivanju lakše je ekipi koja se brani. Spremni smo na sve, stalno nam se protivnici suprotstavljaju na taj način, važno je pobijediti".

Kao što je poznato, Crvena zvezda je u jakom ritmu od 22. januara i meča s Malmeom.

"Biće nam ovo prva pauza poslije napornog ritma. Te riječi koristim kako bih motivisao igrače. Biće nam još teže, želimo maksimalan broj utakmica do kraja sezone. Kad se igrači vrate iz reprezentacija radićemo još jače, biće potrebna koncentracija. Nadam se da će nam se vratiti povrijeđeni igrači, da će i reprezentativci da ostanu zdravi, da neće svi da odigraju maksimalan broj minuta, možda je dovoljna po jedna utakmica svakome jer je ritam stvarno bio paklen", zaključio je Stanković.

Naredni meč Crvena zvezda igra 4. aprila protiv Radnika u Surdulici.

